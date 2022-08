Urbanista Phoenix porta la ricarica solare negli auricolari ANC

In un mondo dove ormai sempre più dispositivi richiedono energia, la promessa o anche solo la possibilità di non aver mai bisogno di filo e alimentatore è molto intrigante: dopo le cuffie Los Angeles che macitynet ha recensito, Urbanista porta per la prima volta la ricarica solare anche negli auricolari senza fili Phoenix con cancellazione attiva del rumore.

La tecnologia di ricarica impiegata nelle cuffie Los Angeles e nei nuovi auricolari Urbanista Phoenix è la stessa: si tratta di Powerfoyle un innovativo materiale a celle solari sviluppato dalla società svedese Exeger, di cui Giovanni Fili è fondatore e CEO. Proprio come le cuffie la ricarica avviene sia tramite luce solare sia (più lentamente) con la luce artificiale.

Nel comunicato di annuncio il costruttore non indica le tempistiche necessarie per una ricarica parziale o completa con sole o lampadina, ma questo è comprensibile, viste le infinite condizioni ambientali e di esposizione che possono influire sul processo. La scheda tecnica informa che una ricarica completa offre 8 ore di autonomia di riproduzione, mentre il totale sale a 32 ore includendo anche le ricariche via custodia di trasporto.

Quest’ultima è stata progettata con ingombri e superfici superiori rispetto allo spazio necessario per ospitare i due auricolari, risultando così più grande di qualsiasi altra custodia di ricarica per auricolari wireless vista finora. Una scelta obbligata per assicurare una superficie sufficiente per le celle solari.

Oltre alla cancellazione attiva del rumore, con tanto di modalità trasparenza, sono impiegati microfoni a cancellazione del rumore, questo per assicurare audio cristallino sia nell’ascolto della musica che nelle telefonate. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 Urbanista Phoenix possono collegarsi a due dispositivi in contemporanea e sono indicati sia per iPhone che per Android.

Oltre ai controlli touch principali e ai comandi vocali con Siri e Alexa, l’utente può personalizzare i controlli, personalizzare l’equalizzazione del suono in base ai propri gusti e altro ancora tramite l’app Urbanista abbinata. L’applicazione integrativa fornisce inoltre informazioni su come sfruttare al meglio l’autonomia del prodotto, comprese indicazioni visive sui livelli di carica solare e sull’utilizzo, nonché la possibilità di personalizzare i controlli degli auricolari e l’assistente vocale.

Urbanista Phoenix sono disponibili nei colori nero e rosa al prezzo di 149 euro: sono certificati IPX4 per la resistenza agli schizzi d’acqua. Cuffie e auricolari Urbanista sono disponibili anche nel negozio ufficiale del costruttore da questa pagina di Amazon: con ogni probabilità presto arriveranno anche i nuovi Phoenix.