Apple brevetta il sensore temperatura prima di Apple Watch 8

Proprio a ridosso dell’uscita del prossimo Apple Watch 8, atteso a settembre in contemporanea con gli iPhone 14, Apple ha ottenuto un brevetto per un sensore adatto ad Apple Watch, in grado di rilevare la temperatura corporea con “alta precisione”. Ecco come funziona.

Il brevetto appena concesso, individuato da MyHealthyApple, è stato depositato presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti e si intitola “Rilevamento del gradiente di temperatura nei dispositivi elettronici”. Mentre la formulazione del brevetto suggerisce che può applicarsi a qualsiasi dispositivo, l’unico dispositivo raffigurato nelle illustrazioni presenti all’interno del brevetto è chiaramente Apple Watch, che potenzialmente accenna a quale applicazione specifica Apple faccia riferimento.

Il brevetto di Apple copre un alloggiamento del dispositivo elettronico che racchiude un sistema di rilevamento della temperatura composto da un sensore di temperatura e una sonda di temperatura differenziale. Il sistema funziona calcolando la differenza tra due estremità di una sonda. Un’estremità tocca la superficie da misurare, mentre l’altra è collegata a un sensore di temperatura. La differenza di tensione tra le diverse estremità della sonda può quindi essere correlata a una misurazione della temperatura differenziale.

La sonda di temperatura è configurata per generare una tensione corrispondente a un gradiente di temperatura tra una prima estremità della sonda e una seconda estremità della sonda. Il sensore di temperatura può essere posizionato all’interno di un alloggiamento del dispositivo elettronico. Una prima estremità della sonda può essere accoppiata al sensore di temperatura e una seconda estremità della sonda può essere accoppiata a qualsiasi superficie adatta, interna o esterna, del dispositivo elettronico… In questa costruzione, il sensore di temperatura può essere configurato per misurare una temperatura, a qualsiasi dato tempo di campionamento o frequenza di campionamento, di qualsiasi superficie o volume a cui è esposta la superficie di rilevamento

Il brevetto continua spiegando nei dettagli tecnici come funziona l’hardware di rilevamento della temperatura. Fondamentalmente, mentre il brevetto copre il modo in cui un sensore di temperatura dedicato potrebbe essere utilizzato all’interno di un dispositivo per monitorare la temperatura di un componente come il processore, afferma che il sensore può essere utilizzato per misurare la “temperatura assoluta” di una superficie esterna, come la pelle.

In particolare, Apple menziona esplicitamente come la posizione della sonda esterna possa essere posizionata su una “superficie posteriore come un cristallo posteriore di un orologio intelligente” e afferma che il sistema include un “sensore di temperatura assoluta ad alta precisione”. Il brevetto delinea diverse forme e disposizioni potenziali per il sensore di temperatura, con uno dei disegni più sorprendenti che è una sonda di temperatura a forma di croce.

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, Apple originariamente intendeva offrire una funzione di misurazione della temperatura corporea con i modelli Apple Watch Series 7, ma l’azienda ha accantonato i piani considerando che l’algoritmo di temperatura corporea che aveva sviluppato non era in grado di soddisfare gli elevati standard autoimposti da Cupertino.

I problemi che Apple ha riscontrato relativi alla misurazione della temperatura corporea presumibilmente si riferiscono al fatto che la temperatura della pelle varia rapidamente in base all’ambiente e poiché uno smartwatch non può monitorare la temperatura corporea interna utilizzando l’hardware, la funzione dipende fortemente da un algoritmo che produce risultati accurati. Questo brevetto copre solo la configurazione hardware per un sistema di rilevamento della temperatura, piuttosto che l’algoritmo necessario per produrre risultati accurati.

Ad ogni modo, se si guarda al futuro prossimo, è difficile pensare che Apple Watch 8 possa offrire misurazioni esatte della temperatura corporea; ed allora, il sensore potrà essere utilizzato per fornire almeno due nuove funzionalità di monitoraggio della salute.

Il Wall Street Journal e Mark Gurman di Bloomberg affermano che il sensore di temperatura corporea aiuterà la pianificazione della fertilità, dando alle donne informazioni sul loro ciclo di ovulazione. Apple si è concentrata sulla salute delle donne negli ultimi anni, quindi l’espansione delle funzionalità in questo settore sembra essere in linea con gli obiettivi dell’azienda.

Inoltre, il sensore di temperatura corporea potrebbe essere utilizzato per migliorare il rilevamento dei modelli durante il monitoraggio del sonno. Apple ha sfruttato le capacità di rilevamento dell’ossigeno nel sangue durante il sonno a partire dall’Apple Watch Series 6 e ha rafforzato significativamente il monitoraggio del sonno di Apple Watch in watchOS 9.

Quest’anno sono attesi tre nuovi Apple Watch. Tutto quello che sappiamo di Apple Watch 8 è riassunto in questo articolo.