VAKOLE CO20, la pieghevole da 1.500 Watt con due motori

Volete mettere nel portabagagli dell’auto una bicicletta elettrica capace di portarvi anche in capo al mondo? Allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso sulla VAKOLE CO20.

Si tratta di una bici di quelle pieghevoli, quindi capace di ingombrare meno grazie ad un telaio, in questo caso costruito in lega di alluminio, che può essere ripiegato a metà e quindi entrare più facilmente in auto, in un armadio o più semplicemente per riporla dietro alla porta dell’ufficio senza dare troppo nell’occhio.

Le ruote sono da 20 pollici, quindi di misura media, ma con un battistrada molto ampio, da 4 pollici, che promette un’ottima aderenza anche sui percorsi più difficili, come quelli con terriccio, sabbia oppure ricoperti di neve.

Uno dei maggiori punti di forza è la presenza di ben due motori da 750 Watt, uno montato su ciascuna ruota, che possono essere attivati insieme ed erogare quindi complessivamente 1.500 Watt e riuscire così a spingere anche su salite particolarmente impegnative.

E poi c’è la batteria, che si ricarica in quattro ore e offre un’autonomia di 65-110 chilometri in modalità assistita, oppure 35-65 chilometri scegliendo la Full Electric, che sostanzialmente accelera senza dover pedalare, come fosse un motorino.

VAKOLE CO20 viaggia a 25 chilometri orari e mette a disposizione un cambio Shimano a 7 marce per adeguare l’andatura in base al momento, specie se si opta per la pedalata assistita o si va in manuale.

Monta freni a disco meccanici, quindi più facili da sostituire e ripulire, e una forcella anteriore ammortizzata per rendere la guida più dolce. E poi una serie di accessori utili come il parafango sia all’anteriore che al posteriore, una luce abbagliante frontale con ampio raggio e una posteriore posizionata proprio sotto la sella.

Infine, qpuesta bicicletta pesa 36 chili e può sorreggere una persona con zaino e quant’altro per un peso massimo di 150 chili.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.599 € potete risparmiare 250 € spendendo quindi 1.349 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.