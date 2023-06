Altro che visore Apple, gli investitori vogliono annunci AI

La star della conferenza WWDC 2023 che inizia lunedì 5 giugno sarà il visore Apple che potrebbe chiamarsi Reality Pro, ma numerosi analisti sono molto più interessati ad annunci e novità Apple in campo Intelligenza artificiale AI piuttosto che al visore AR VR.

L’osservazione può sembrare una iperbole per attirare attenzione e clic, ma arriva da Ming Chi Kuo, uno degli osservatori finanziari più attenti di Cupertino. Nei suoi ultimi commenti pubblicati via Twitter nelle scorse ore Kuo non sottovaluta il potenziale del visore Apple, anzi.

Se il dispositivo avrà successo prevede che sarà ripercussioni immense nel design 3D e anche nella computer grafica, in modo simile a quanto successo con l’avvento di ChatGPT per intelligenza artificiale AI e nei contenuti generati da AI.

L’analista riporta sentimenti e speranze degli investitori rilevando il cambio di paradigma in corso dovuto alla tecnologie AI. L’esempio lampante riportato è il balzo della quotazione in borsa di Nvidia trainata dalle vendite superiori alle previsioni per chip AI.

L’interesse del mercato e degli investitori, lo scorso anno indirizzato al Metaverso, ora punta all’intelligenza artificiale. Se Apple rilascerà annunci e novità in campo AI contribuirà alla ulteriore spinta in questa direzione. Come sta avvenendo per Nvidia, se le tecnologie AI richiedono hardware più potente di nuova generazione, ci sarà una spinta alla tanto agognata domanda di mercato.

Secondo Kuo gli investitori puntano più a novità AI di Apple che al visore perché quest’ultimo non rappresenterà una fonte di ricavi importante per almeno altri due anni. Anche per questa ragione Kuo ritiene che uno dei fattori chiave di successo per il visore sarà la possibilità di integrasi con tecnologie di intelligenza artificiale AI e contenuti generati da AI.

