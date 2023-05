VAKOLE CO26, la mountain bike elettrica con ruote fat

Ci sono mountain bike per tutte le occasioni, e la VAKOLE CO26 attualmente in promozione è tra quelle con motore elettrico delle più accessoriate e performanti che potete acquistare in questo momento.

Usa infatti un motore da ben 750 Watt, potente quindi a sufficienza per spingere anche su percorsi dalla salita importante, e monta ruote da 26 pollici con battistrada di tipo fat da 4 pollici per poter assicurare una sicura tenuta anche su terreni dissestati, fango sabbia e neve compresi.

Come dicevamo si posiziona nella categoria delle elettriche e in questo caso la batteria promette dai 70 ai 110 chilometri di autonomia con una sola carica in modalità Assistita, oppure 35-40 chilometri se si sceglie la Full Electric, lasciandosi quindi trasportare senza dover neppure girare i pedali.

Usa freni a disco idraulici e la forcella è dotata di ammortizzatore bloccabile, in modo da adattare il tipo di sospensione al proprio gusto e alla situazione del momento.

Ci sono poi un cambio Shimano a 7 marce, luce sul sottosella e parafango su entrambe le ruote, e una speciale modalità di guida chiamata Walk Boost che sostanzialmente mantiene l’accelerazione attiva spingendo la bici a 6 chilometri orari senza dover far nulla.

Questa bici viaggia alla velocità massima di 25 chilometri orari, quindi è perfettamente in regola con le norme attualmente vigenti nel nostro paese, pesa 37 chili e può sostenere un peso massimo di 150 chilogrammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.499 € potete risparmiare 100 € spendendo quindi 1.399 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.