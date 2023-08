iPhone 15 tutti i colori anticipati in foto

Vi basta guardare queste foto per scoprire tutti e cinque i presunti colori degli iPhone 15 in arrivo tra poche settimane, la presentazione si svolgerà il 12 settembre: le immagini sono state pubblicate su Twitter (ora X) da Sonny Dickson, celebre blogger australiano che più volte in passato ha avuto per le mani in anticipo diverse componenti che si sono poi rivelate reali.

Le immagini sono cinque, le riportiamo in questo articolo, e sono state pubblicate in due momenti diversi: in un primo messaggio il leaker ha allegato quattro fotografie che mostrano alcuni particolari degli iPhone con diversi colori, posizionati a ventaglio in modo da poter vedere per ciascuno le varie gradazioni della tinta.

In un secondo tweet ha pubblicato una quinta e ultima fotografia in cui è possibile vedere nel dettaglio il retro dei telefoni, fondamentale per capire di quali modelli si tratta.

La disposizione delle fotocamere posteriori infatti è quella che dovrebbe appartenere alla gamma di iPhone 15 e lo confermerebbe anche il fatto che non si intravede il pulsante Azione, che come sappiamo debutterà soltanto sulla linea Pro.

Anche se Dickson negli anni ha dato prova della sua affidabilità, non c’è ancora alcuna conferma ufficiale in merito a queste cinque tonalità pastello per iPhone 15, anche se nei giorni scorsi altre voci sembrano confermare quanto mostrano queste immagini. Occorre tenere presente che le foto non sono di terminali funzionanti, ma di modelli replica privi di componenti interni, indicati come mockup, impiegati dai costruttori di accessori e cover.

Tuttavia per l’ufficialità non dobbiamo aspettare ancora molto: l’appuntamento infatti è fissato per martedì 12 settembre con l’evento Wonderlust da poco annunciato da Apple.

Sappiamo che tutti i nuovi telefoni della gamma numero 15, complici anche gli obblighi della legislazione europea, saranno i primi telefoni Apple ad usare la porta USB-C in sostituzione di quella Lightning. Inoltre si ritiene che l’etichetta Pro Max possa essere sostituita dalla parola Ultra, presumibilmente applicata quindi a iPhone 15 Ultra che dovrebbe avere uno chassis in titanio.

