IFA 2023, Philips Hue Secure debutta con videocamere e sensori di sicurezza

Signify, la società derivata dalla sezione Philips Lightning, conosciuta per i suoi prodotti di illuminazione smart Hue, ha annunciato a IFA 2023 una nuova categoria di prodotti Philips Hue Secure, che la mette in diretta competizione con aziende come Ring e Nest.

Arriva la conferma del lancio, da parte dell’azienda specializzata in luci, di nuovi prodotti per la sicurezza domestica, la maggior parte dei quali sarà disponibile già da questo autunno. Tra questi, le telecamere Philips Hue Secure, sia cablate che a batteria, che offrono un flusso video HD 1080p con visione notturna.

Sarà possibile utilizzare le telecamere per parlare con un visitatore o un fattorino fuori dalla porta, oltre a poterle programmare per lavorare in sinergia con le luci Hue e gli allarmi sonori, così da scoraggiare eventuali intrusi. I dispositivi potranno notificare i movimenti e sono in grado di riconoscere animali domestici, oggetti e persone, questo è possibile operativamente all’interno della videocamera per la massima privacy.

Signify afferma, inoltre, che la crittografia end-to-end sarà abilitata per impostazione predefinita, in modo che le registrazioni rimangano private. Le nuove telecamere Hue Secure possono essere utilizzate sia all’interno che all’esterno, e sarà possibile posizionare la versione cablata con il suo supporto da tavolo.

E’ da notare che una volta disattivata l’opzione di allarme le telecamere funzionano come sensori per un sistema hue e sono in grado quindi di far accendere luci in base alla presenza mentre sono disattivate le modalità di ripresa e di visione questo perché sono in grado di comunicare via zigbee con il resto della rete domotica collegata al bridge Hue.

Entrambi i modelli saranno disponibili quest’autunno, anche con la telecamera cablata più economica da 200 euro, con la variante a batteria che richiederà 50 euro in più.

Camera da esterno

Tuttavia, se si desidera qualcosa di specifico per uso esterno, è possibile volgere l’attenzione alla telecamera Philips Hue Secure floodlight. Quando si attiva un allarme luminoso dall’app Hue, questa illuminerà istantaneamente un’ampia area nel colore desiderato per scoraggiare potenziali intrusi.

Questo prodotto uscirà successivamente, nel primo trimestre del 2024, e sarà venduto a 350 euro. Dispone anche di un sensore PIR ed collegata al resto dell’impianto domotico anche via Zigbee.

Philips Hue Secure, sensori di contatto a IFA 2023

Oltre alle telecamere di sicurezza, la nuova linea Philips Hue include anche sensori di contatto, che possono essere installati su porte, finestre e altri luoghi, in modo da ricevere una notifica quando vengono aperti. Inoltre, è possibile programmarli per lavorare in sinergia con le luci Hue in modo che si accendano o si spengano se i sensori rilevano l’apertura o la chiusura delle porte.

I sensori saranno disponibili quest’autunno in nero e bianco a 40 euro, ciascuno, oppure 70 euro per un set da due.

