Apple brevetta il computer modulare che fonde Mac e iPad

Apple ha ottenuto la registrazione dei brevetti che lasciano immaginare il futuro arrivo di un portatile che in qualche modo combina Mac e iPad: avvistato nel 2023, nel brevetto Apple descrive un computer modulare che è possibile assemblare in varie forme, in base alle esigenze dell’utente.

L’idea di Apple è quella di un computer che l’utente può modificare, assemblando varie componenti in base a finalità specifiche. Nel brevetto, scovato dal sito PatentlyApple, la società di Cupertino spiega che tradizionalmente si sfruttano elementi “grandi” o “ingombranti” per raggiungere i livelli di prestazione desiderati con un dispositivo di calcolo.

Ad esempio componenti per la quantità di memoria desiderata e altri ancora. Gli alloggiamenti per questi uitimi, sono obbligati da design che prevedono l’occupazione degli spazi interni, ma anche determinati requisiti legati alle prestazioni sono spesso limitanti per alcuni form factor.

Apple spiega che recenti progressi nei dispositivi informatici consentono la miniaturizzazione o riduzione delle dimensioni di vari componenti, ad esempio quelli legati all’elaborazione, ma anche di batterie, memorie e altri circuiti integrati, ed è possibile proporre sistemi o computer modulari efficienti, adattabili a specifici ambienti.

Il form factor di un laptop o di un tablet consente di sfruttare un dispositivo in mobilità, ad esempio su un bus o una panchina; dispositivi desktop sono più comodi quando l’utente vuole sfruttare schermi di grandi dimensioni e tastiere full size. L’idea di Apple è di offrire dispositivi “riconfigurabili”, in grado di adattarsi alle necessità dell’utente, offrendo sempre la migliore user-experience possibile, tenendo conto “di un ampio spettro di utilizzi e ambienti”.

Nei disegni allegati al brevetto, Apple mostra vari esempi di configurazioni possibili. Si vede un notebook che diventa tablet, la tastiera che si scollega dalla sede per lasciare posto a un display (sul quale ovviamente è possibile interagire), lo schermo sotto la tastiera che può essere trasformato in doppio display (uno dei quali, ad esempio, utilizzabile con una Apple Pencil o per visualizzare una tastiera virtuale) e altro ancora.

Nel brevetto Apple per il sistema modulare Mac – iPad, riferisce che la base può includere una cerniera rotativa, fatta in modo da trattenere un dispositivo elettronico come un display. Si fa ancora riferimento a un meccanismo di accoppiamento con componenti che possono essere attaccate e scollegate.

Come sempre ricordiamo che Apple presenta e registra ogni anno centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.