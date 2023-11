A Verona il primo supermercato Conad totalmente senza casse

Apre a Verona il primo supermercato senza casse in Italia, una innovazione nel mondo dello shopping nostrano: negli USA questa soluzione è già disponibile da tempo nei negozi fisici Amazon.

Tuday Conad Prendi&Vai, questo il nome completo del supermercato in questione, è situato in prossimità del centro cittadino e offre un’esperienza di spesa senza precedenti nel Bel Paese, caratterizzata da un approccio senza barriere e senza la necessità di passare per le casse tradizionali.

In sintesi, i clienti possono selezionare i prodotti desiderati e procedere al pagamento in modo rapido e senza complicazioni. Tuday Conad a Verona propone una gamma di servizi, prodotti e soluzioni progettate per soddisfare le esigenze quotidiane dei clienti.

Questo include la possibilità di fare la spesa quotidiana, acquistare un pasto veloce per la giornata lavorativa, trovare ispirazione per una cena improvvisata o semplicemente concedersi uno spuntino durante una visita turistica a Verona.

L’elemento distintivo di Tuday Conad Prendi&Vai è il concetto di “Prendi&Vai”. Questo metodo di spesa permette agli acquirenti di selezionare i prodotti direttamente dagli scaffali e riporli in contenitori personali, come zaini, borse o persino nelle tasche, senza la necessità di passarli in cassa. Il sistema fa uso di una rete di sensori che rilevano le azioni degli acquirenti e le associano a un identificativo personale, che a sua volta è collegato ai prodotti selezionati.

Il processo si svolge nel rispetto della privacy dei clienti e con un’attenta gestione dei dati personali. Al momento di lasciare il supermercato, il pagamento avviene in modalità completamente digitale. Gli acquirenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento attraverso dispositivi mobili, eliminando la necessità di passare per le tradizionali casse del supermercato.

Il sistema di numerose telecamere installato all’interno dello store è in grado di comprendere se il cliente sta acquistando, o meno, un prodotto: se lo ripone sullo scaffale non verrà addebitato alcun costo all’uscita, se invece lo ripone in uno zaino, nella busta o persino in tasca, lo pagherà al momento dell’uscita.

Tuday Conad Prendi&Vai rappresenta una rivoluzione nell’esperienza di spesa, offrendo un’alternativa alle procedure di pagamento convenzionali. Gli acquirenti possono godere di una maggiore efficienza e comodità, evitando le lunghe code e l’obbligo di scansione di ogni singolo prodotto. L’approccio digitale semplifica notevolmente il processo di pagamento.

