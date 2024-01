Vestager vola da Apple e Cook in vista delle scadenze antitrust UE

Il CEO di Apple Tim Cook, ha incontrato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue e Commissaria per la Concorrenza. L’a.d. di Apple e la Commissaria dell’UE si sono incontrati nel quartier generale della Mela in Apple Park a Cupertino con colloqui riguardanti il Digital Markets Act, i prossimi obblighi a cui Apple deve adempiere, oltre che sulle indagini antitrust UE in corso su Apple.

Gli stessi argomenti verranno trattati dalla Commissaria UE anche con altre società e colossi IT USA: nell piano di viaggio di Margrethe Vestager sono previsti incontri anche con Google, Nvidia e Broadcom.

Con il CEO di Apple, Vestager ha parlatoe di conformità al Digital Markets Act (DMA) e delle accuse di concorrenza sleale nell’ambito delle app di musica in streaming (cavallo di battaglia di Spotify contro Apple).

La politica danese ha pubblicato un post su X rivelando alcuni degli argomenti dei quali ha discusso con Cook, allegando una foto scattata all’interno di Apple Park. Nel momento in cui scriviamo non sono stati resi noti altri dettagli.

Come abbiamo già spiegato qui Apple deve affrontare diverse questioni in Europa che sono state oggetto di discussione tra Vestager e Cook, compresa la questione della multa da 14,3 miliardi per tasse non versate, in sospeso. Questa causa era stata archiviata ma l’Autorità Antitrust ha fatto ricorso e secondo l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, la precedente archiviazione va annullata, e bisogna riaprire il procedimento.

Altro argomento di conversazione, come accenanto, è stato il Digital Markets Act (DMA), la normativa sui mercati digitali che tiene conto di imprese che operano nel digitale e detengono una posizione economica rilevante, con un impatto significativo sul mercato interno, occupano una forte posizione di intermediazione, e detengono “una posizione solida e duratura sul mercato”.

A dicembre Apple ha accettato di aprire ai rivali la tecnologia per i pagamenti contactless/NFC in Europa. Le banche si sono lamentate del privilegio di Apple Pay rispetto ad altri sistemi di pagamento grazie all’accesso esclusivo al chip NFC nei suoi dispositivi.

