realme 12 Pro, in arrivo un teleobiettivo periscopico e design di lusso

Arriva da realme l’annuncio della serie realme 12 Pro, progettata con l’idea di eccellere settore dell’imaging, inaugurando così quello che il brand definisce il proprio “anno della fotografia”.

Nel tentativo di produrre un camera phone, Realme ha sviluppato una soluzione esclusiva per il teleobiettivo per garantire immagini di qualità in varie condizioni, presentata per la prima volta nel realme GT5 Pro lanciato nel novembre 2023. La serie realme 12 Pro adotterà lo stesso approccio, incorporando un sensore competitivo, una piattaforma ad alte prestazioni e un algoritmo innovativo per ottenere immagini di qualità superiore.

La serie realme 12 Pro, che esteticamente richiama la precedente, mira a migliorare la nitidezza e la stabilità delle riprese notturne, riducendo al minimo il flare e le immagini riflesse. Questo grazie a una combinazione di OIS con inclinazione dei prismi, rivestimento con struttura a lunghezza d’onda ridotta e paraluce con motivo a onda, tecnologie già presentate nel GT5 Pro. L’obiettivo presenta una modalità Ritratto 3X con una lunghezza focale di 71 mm, perfetta per ottenere una profondità di campo limitata. Da notare, che la serie realme 12 Pro si distingue nella sua categoria offrendo uno zoom digitale fino a 120X.

La serie realme 12 Pro vanta il sensore teleobiettivo a periscopio più grande nel suo segmento, con il sensore OV64B. Con una dimensione di 1/2 pollici, spiega realme, il sensore è più del doppio rispetto a quello del teleobiettivo di iPhone 15 Pro.

La fotocamera principale della serie realme 12 Pro è dotata di Sony IMX890 OIS, ottimizzando la fotografia notturna. Con un sensore da 1/1,56′‘, una lunghezza focale equivalente a 24 mm e un’ampia apertura f/1,8, questa fotocamera è ottimizzata per la fotografia serale. La serie realme 12 Pro offre anche uno zoom lossless a 0,6x, 1x, 2x, 3x, 5x, garantendo un’esperienza fotografica con zoom lossless comparabile a quella di un dispositivo flagship.

Design realme 12 Pro

Per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti più giovani, realme ha collaborato con il designer internazionale di orologi di lusso Ollivier Savéo per creare un design elegante per la serie realme 12 Pro. Savéo, noto per le sue collaborazioni con prestigiosi marchi di orologi svizzeri, ha contribuito a sviluppare il design della serie realme 12 Pro, ispirandosi agli orologi di lusso più tradizionali.

realme 12 Pro sarà lanciato in questo mese di gennaio. Vi aggiorneremo non appena il produttore rilascerà maggiori informazioni.