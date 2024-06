Lo scatto fotografico e il video saranno più democratici con iOS 18

Pubblicità

La fotocamera diventerà più democratica in iOS 18. Potremmo definirla così la decisione di Apple di consentire anche alle applicazioni di terze parti di avere accesso allo stesso tasto che oggi richiama l’app Apple senza ricorrere all’icona stessa dell’app.

La funzionalità è offerta dal nuovo framework LockedCameraCapture per sviluppatori, elemento che consente a terze parti di mettere nel Centro di Controllo un bottone per le app terze, richiamabili anche dal tasto Azione di iPhone 15 Pro e Phone 15 Pro Max.

Grazie a questa possibilità, app alternative quali Halide o Kino potranno offrire un pulsante per il Control Center da mostrare nella galleria di nuovi elementi del Control Center e che l’utente potrà attivare nella schermata di blocco.

Dalla schermata di blocco è possibile accedere rapidamente a funzionalità e informazioni utili, anche quando iPhone è bloccato. Oltre ad aprire la Fotocamera e la Torcia, con iOS 18 è possibile richiamare dalla schermata di blocco app di terze parti, comprese app alternative per scattare foto, senza essere obbligati a passare per l’app Fotocamera.

Oltre che app per la gestione della fotocamera, grazie al framework LockedCameraCapture sarà possibile offrire tra i pulsanti del Control Center per la schermata di blocco anche accesso ad altre app foto/video quali Instagram, Snapchat, TikTok e o simili.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e watchOS 11 sono sono già disponibile per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

La funzione è utile per gli utenti che preferiscono app per gli scatti o per girare video alternative a quella offerta da Apple.