Endoscopia addio, arriva la video pillola telecomandata

Ci sono forti possibilità che l’endoscopia diventi una passeggiata grazie a NaviCam, un nuovo strumento in fase di studio che promette di rivoluzionare il modo in cui i medici possono dare un’occhiata all’interno del nostro corpo: in breve si tratta di una videocamera pillola telecomandata.

È uno di quei casi in cui il progresso tecnologico è ben accetto poiché tutti quelli che si sono sottoposti a endoscopia almeno una volta nella vita sono sicuramente d’accordo su una cosa: mai più, se si può evitare.

Infatti l’esame tradizionale è invasivo e tutt’altro che piacevole, sopratutto per chi rifiuta o non può sottoporsi a una anestesia. Dal punto di vista dell’ospedale e dei dottori è un esame costoso sia in termini monetari che di tempo.

Lo ricorda Andrew Meltzer, professore di medicina d’urgenza presso la GW School of Medicine & Health Sciences, che sta conducendo lo studio – costi dovuti ai farmaci usati e per i tempi di lavoro. Ma il futuro come dicevamo sembra sorridere alle persone che dovranno sottoporsi a questo fastidioso esame.

Come funziona la pillola telecomandata

NaviCam infatti è una piccolissima telecamera con forma e dimensioni di una pillola, ben diversa dagli altri strumenti diagnostici simile che pure oggi si possono già ingerire, perché è anche telecomandata. Le tecnologie attuali infatti sono fortemente limitate proprio perché non si possono controllare a pieno: a muovere la telecamera-pillola infatti se ne possono occupare soltanto la gravità e il sistema digestivo.

Invece questa “nuova versione”, grazie all’impiego di un magnete e di un controller con joystick stile videogioco, si può controllare totalmente in remoto, sicché al medico è consentito nuotare – letteralmente – all’interno del tratto gastrointestinale superiore per diagnosticare ulcere, cancro allo stomaco e altre patologie.

Questo innovativo strumento è in grado di rilevare infiammazioni, sanguinamenti e lesioni, e non solo può mostrare in tempo reale tutto quel che vede ma può anche scattare foto e registrare video per revisioni future.

Studi ancora in corso, ma promette bene

Al momento il dispositivo è ancora in fase di test ma i risultati ottenuti finora sono positivi: all’incirca quaranta persone infatti hanno già beneficiato di questo nuovo tipo di screening – se avete lo stomaco forte, qui ci sono alcuni scatti realizzati dal NaviCam in uno degli esami di prova – con una visualizzazione riuscita al 95% (per la controprova poi hanno accettato di sottoporsi ad una endoscopia tradizionale, principalmente per verificare che il NaviCam ci abbia visto giusto).

Allo stato attuale pare che non ci siano rischi per la salute, ma c’è bisogno di ancora un po’ di tempo per approfondire gli studi in quanto la pillola è concepita per degradarsi all’interno del corpo, quindi non può essere revisionata dopo l’utilizzo.

