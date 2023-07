Vision Pro, ecco quali sono i principali ostacoli alla produzione

Apple avrebbe deciso di ridurre le aspettative di vendita del primo anno per il suo visore per la realtà mista / virtuale: non perché non prevede richieste elevate ma semplicemente perché è troppo complesso da produrre e i fornitori non riescono a garantire l’obiettivo di 1 milione di unità che Apple si era dato.

A riferirlo è stato pochi giorni addietro il Financial Times, evidenziando complessità che rendono non facile produrre il visore. A quanto sembra le maggiori difficoltà riguardano i due display micro OLED 4K, costosi e con difficoltà tecniche che comportano un basso rendimento nella catena di fornitura.

Contrariamente a quanto avviene con gli smartphone con display OLED nei quali i diodi organici sono depositati su uno strato di vetro, nei micro OLED il materiale deve essere depositato su wafer di silicio, simile alle sottili fette di materiale semiconduttore sfruttate per la produzione dei chip, con tutta una serie di complicazioni che questo comporta, e vantaggi quali la densità di 3000 pixel per pollice (PPI), sei volte superiore ai display OLED.

Stando a quanto riferisce Eric Chiou, research vice-president di TrendForce, i soli due display per il visore costano a Apple circa 700$, quasi la metà delle spese vive per la produzione della parte hardware. I wafer di silicio complicano la produzione, e sono suscettibili a danni in presenza di granelli di polvere in fase di costruzione; oltretutto non si sono più aziende alle quali Apple può rivolgersi ma tutta la produzione è a quanto pare affidata a Sony e quest’ultima esita nel voler espandere la produzione per dubbi sul potenziale di mercato dei visori per la realtà mista.

Oltre a Sony, Apple fa affidamento a TSMC per i wafer, componenti che richiedono controlli rigorosi per ottenere pannelli di prima qualità come pretende Cupertino, ed uno dei motivi per l’elevato prezzo di lancio di Vision Pro (3499$).

Per ampliare pubblico e mercato Apple sta lavorando a un visore più economico, oltre a una versione Pro di seconda generazione prevista per il 2026. Per tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro si parte da qui.