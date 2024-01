Vision Pro, al lancio oltre 150 film 3D

Con l’app Apple TV che sarà possibile richiamare dal Vision Pro, saranno da subito disponibili oltre 150 film e serie TV in 3D.

Lo riferisce Apple nel comunicato che annuncia l’arrivo di Vision Pro negli USA, spiegando che dall’app Apple TV gli utenti potranno accedere a “oltre 150 titoli 3D”, fruibili con “incredibile profondità dovunque si trovino”. Vision Pro offre anche la possibilità di sfruttare l’Immersive Video, formato che colloca l’utente nell’azione con registrazioni a 180° e tridimensionali in 8K, fruibili con Audio Spaziale. Nel comunicato, Apple spiega che tra le prime esperienze interattive che sarà possibile sfruttare c’è “Encounter Dinosaurs” (simulazione VR sul mondo dei sauropsidi).

Film e serie che non è possibile vedere in 3D, potranno essere visualizzati alla stregua di uno schermo cinematografico: possono apparire come proiettati “su uno “schermo da 30 metri”, senza perdita di dettagli grazie alla risoluzione di 4K per occhio offerta dal Vision Pro.

Per quanto riguarda i giochi, Apple riferisce del supporto di oltre 250 titoli su Apple Arcade ai quali è possibile giocare usando un gamepad. Tra gli “spatial games” che saranno disponibili, ci sono titoli quali: NBA 2K24 Arcade Edition e Sonic Dream Team, ma anche Game Room, What the Golf? e Super Fruit Ninja, titoli in grado di tenere conto di peculiarità del Vision Pro trasformando lo spazio intorno all’utente, promettendo “gameplay coinvolgente” ed “esperienze uniche”.

Da giugno dello scorso anno Apple mette a disposizione degli sviluppatori nuovi strumenti e tecnologie software che permettono agli sviluppatori di creare app per Apple Vision Pro, ed è facile immaginare che saranno a breve disponibili app di tutti i tipi che consentiranno all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio, controllandoli con occhi, mani e voce.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.