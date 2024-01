Volo aereo Pro col drone FIMI Manta scontato del 41%

C’è una promozione che gli appassionati di volo via drone non dovrebbero farsi sfuggire: il FIMI Manta infatti in queste ore si può comprare con uno sconto del 41%, un’offerta irrinunciabile soprattutto per chi ama personalizzare a fondo il drone, sia a livello hardware che software.

Questo drone infatti è diverso da tanti altri che si trovano in commercio. Non è infatti uno di quei dispositivi “pronti” all’uso, perché vanno acquistati a parte sia le batterie che il telecomando.

Questo perché appunto chi lo sceglie vuole avere il controllo totale del drone, sia in termini di controllo durante il volo che di autonomia in correlazione alla velocità e al peso complessivo del veivolo.

Per quanto riguarda il telecomando, ne serve uno con un ricevitore che emette un segnale SBUS o un segnale CRSF, come ad esempio il Radiomaster tX16S MKII, il TX12, il BOXER o il Radiomaster ZORRO, ma è compatibile anche con quelli di altri marchi come FRSKY, FLYSKY, Radiolink, JUMPER, WLFLY e SIYI.

Per le batterie invece si possono usare le 3S1P 18650, 4S1P 18650 oppure 3S1P 21700 per una capacità massima di 5.000 mAh, promettendo così fino a 85 minuti di volo ininterrotto, tra i più alti della categoria.

Anche la velocità massima, di 12 metri al secondo (circa 43 Km/h) è rilevante, oltre al fatto che collegandovi un modulo GPS è persino possibile programmare partenza e destinazione con eventuale ritorno automatico, andando così ad automatizzare l’intero volo senza bisogno di alcun controllo manuale.

Degni di nota poi il decollo e l’atterraggio verticale, che rendono così possibile l’uso del drone anche in ambienti ristretti, e poi c’è la compatibilità col firmware open-source di ArduPilot, tramite cui andare a personalizzare praticamente ogni dettaglio.

Queste prestazioni di alto livello sono offerte dall’ampia apertura alare, di 70 centimetri (è lungo invece circa 45 centimetri), e dal peso ridotto di soli 500 grammi, grazie soprattutto al materiale che costituisce la gran parte della scocca.

È infatti costruito in polipropilene espanso sinterizzato (EPP), un materiale molto leggero e flessibile, nonché resistente agli urti. È utilizzato in special modo per la costruzione degli interni dei sedili, o per i paraurti e gli imballaggi, ed è impiegato anche come isolante per le ottime qualità di isolamento termico ed acustico. E poi è facile da riparare, atossico e altamente riciclabile.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 182,45 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 41% andando a spendere soltanto 108,57 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.