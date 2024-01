Plants vs Zombies 3, torna uno dei giochi più divertenti di sempre

I fan di “Piante contro Zombi” hanno aspettato anni per il tanto atteso terzo capitolo e, nonostante un ciclo di sviluppo travagliato, finalmente il sogno di molti si sta avverando. Il titolo è disponibile già, seppur come prova pubblica anticipata in alcuni Paesi selezionati.

Il primo “Piante contro Zombi” è stato lanciato su Mac nel 2009, per poi arrivare su iPhone. Dopo che lo sviluppatore PopCap è stato acquistato da EA nel 2011, è stato rilasciato “Piante contro Zombi 2” nel 2013 come un incubo freemium. Quei giochi in cui, insomma, non si paga per scaricarlo, ma si spende per potersi godere un’esperienza completa.

EA ha annunciato che “Piante contro Zombi 3: Benvenuti a Zomburbia” è stato lanciato in anteprima nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Australia, nelle Filippine e in Irlanda su Android. Altri paesi saranno aggiunti all’accesso anticipato nei prossimi mesi, ma non è stata ancora rivelata una data di lancio completa.

Questa è la terza volta che “Piante contro Zombi 3” entra in una fase di test anticipata. Il gioco è stato originariamente annunciato nel 2019, lanciato in anteprima nel 2020 e successivamente rimosso, poi nuovamente lanciato in anteprima nel 2021 con sostanziali modifiche.

Il capo del team di “Piante contro Zombi”, Matt Townsend, ha rivelato che il terzo gioco vuole riportare il gioco alle sue origini. Si prevede che gli elementi classici del gameplay mescolati con nuovi elementi puzzle rendano ogni battaglia unica.

Il gioco è ancora in fase di sviluppo e si stanno ancora creando livelli. Ci si aspetta un certo grado di acquisti in-app, ma la speranza è che si faccia un passo indietro rispetto alla catastrofe che è stato “Piante contro Zombi 2”.

Il gioco originale, ancora disponibile su iOS, semplicemente lanciava il giocatore in combattimenti contro Zombie a difesa della torre, che diventavano sempre più difficili. Nuove piante e miglioramenti venivano guadagnati come parte del gameplay, senza intaccare il portafoglio del giocatore.

La speranza è che “Piante contro Zombi 3” possa mantenere la promessa di ritornare a un’esperienza classica. Il gioco freemium non è cambiato negli ultimi dieci anni, ma i clienti sono sicuramente stanchi delle microtransazioni in questa tipologia di giochi.

Non è stata fornita una finestra di lancio dal momento che “Piante contro Zombi 3” è ancora in fase di sviluppo. Gli utenti Android nei paesi sopra citati possono partecipare al programma di accesso anticipato per testare il gioco e fornire feedback.