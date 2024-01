Da Volvo il camion solo elettrico per carichi pesanti in città

Volvo ha presentato il suo primo modello di camion progettato solo con trazione elettrica, indicato come in grado di offrire capacità di carichi pesanti ed eccellente visibilità per il conducente: FM Low Entry (quindi con ingresso ribassato) è un camion elettrico che promette guida sicura ed efficiente nelle aree urbane.

Poiché un numero sempre maggiore di città punta a migliorare l’ambiente urbano, riducendo i livelli di emissioni, è in rapido aumento la domanda di camion a zero emissioni allo scarico, in grado di rispondere a queste nuove esigenze. Volvo FM Low Entry è un camion pesante progettato per gestire un’ampia varietà di incarichi di trasporto nelle aree urbane.

Il camion è basato sul modello FM di Volvo. La cabina è stata abbassata e spostata in avanti, mentre l’accesso ribassato e il pavimento piatto facilitano l’entrata e l’uscita dal camion. Secondo il produttore queste caratteristiche di progettazione creano un ambiente di lavoro ergonomico, confortevole ed efficiente per gli autisti nelle aree urbane trafficate.

Il motore è da 330 kW con batterie da 360 kWh e autonomia fino a 200 km. FM Low Entry sarà inizialmente venduto in Europa oltre che in Turchia, Australia e Corea del Sud. L’inizio delle vendite è previsto per il primo trimestre del 2024, mentre l’inizio della produzione per il secondo trimestre del 2024.

Otto camion elettrici Volvo

Con questo nuovo camion da città completamente elettrico, Volvo dispone ora un totale di otto modelli di camion elettrici nella propria gamma. Nel 2019, Volvo Trucks è diventato il primo produttore ad avviare la produzione in serie di camion elettrici pesanti e punta a raggiungere il 50% di vendite globali di nuovi camion Volvo elettrici entro 2030.

Tra le caratteristiche di rilevo del Volvo FM Low Entry: Volvo Dynamic Steering (per sterzare senza fatica e con vibrazioni ridotte), Camera Monitor System avanzato, mtore da 330 kW, batteria da 360 kWh (4 batterie). L’autonomia è indicata fino a 200 km (dipende da diversi parametri, come peso del carico, stile di guida, ciclo di guida, topografia, temperatura, ecc.). Da segnalare, infine, ricarica 250 kW (corrente continua), 43 kW (corrente alternata).

