Microsoft ricava più dai giochi che da Windows

Per chi segue la tecnologia ma anche la finanza è una presentazione dei risultati fiscali memorabile: è la prima volta che Microsoft è valutata oltre 3.000 miliardi di dollari, ed è anche la prima volta che il fatturato dei giochi supera quello delle licenze Windows.

Gli ultimi risultati Microsoft, relativi al secondo trimestre fiscale 2024, brillano soprattutto per l’enorme spinta apportata dall’acquisizione di Activision Blizzard che ingrandisce in modo sostanziale la divisione giochi e Xbox: il fatturato cresce anche sotto la spinta del settore cloud e server, da anni cavallo di battaglia di Redmond, ora sostenuto dalla spinta dell’intelligenza artificiale.

Il fatturato Microsoft complessivo è di 62 miliardi di dollari, con utile netto di 21,9 miliardi: si tratta di una crescita dei ricavi del 18% mentre l’utile netto cresce del 33%. Non male per una società che ha annunciato

La parte più grande del fatturato pari a 23,95 miliardi arriva dalla divisione prodotti server e servizi cloud, che include anche le tecnologie di intelligenza artificiale OpenAI su Microsoft Azure. Il fatturato di questa divisione è aumentato del 30% anno su anno.

Secondo i dirigenti Microsoft sei punti percentuali di questa crescita sono dovuti ai servizi AI, come riportato da The Verge. In generale la divisione intelligent cloud registra un fatturato di 25,9 miliardi nel trimestre, un aumento del 20% anno su anno per lo più generato da Azure.

La seconda divisione per fatturato è quella Office e servizi cloud che aumenta del 15% a 13,47 miliardi di dollari. Il balzo arriva dagli abbonamenti Office 365 Commercial che aumentano del 17%: ci sono oltre 400 milioni di licenze pagate Office 365. Purtroppo la società non ha comunicato i dati delle funzioni e servizi AI proposti con Copilot per Microsoft 365.

Una trimestrale memorabile

I numeri di Activision Blizzard spingono la divisione giochi e Xbox di Microsoft a 7,11 miliardi di dollari di fatturato, superando i 5,26 miliardi di dollari delle licenze Windows vendute ai costruttori.

Unica nota negativa, continua a fare male la divisione Surface e dispositivi che registra un calo del 9% nonostante l’offerta dei recenti modelli Surface. Negli scorsi giorni il colosso di Windows ha annunciato il licenziamento di 1.900 dipendenti, sopratutto Activision – Blizzard. Tutte le notize su Microsoft a partire da questa pagina di macitynet.

