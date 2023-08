Offerte Amazon 9 agosto fino al 65% su Apple, Jabra, Reolink, Lexar, Philips, Realme

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora valide queste offerte:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2021 Computer desktop all-in-one iMac con chip M1: CPU 8 core, GPU 7 core, display Retina da 24″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD. Compatibile con iPhone/iPad; color Argento In offerta a 1289,00 € – invece di 1579,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Computer desktop Mac mini con chip M2, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad In offerta a 779,00 € – invece di 959,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 799,00 € – invece di 899,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1199,00 € – invece di 1349,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1669,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Air portatile con chip M2: display Liquid Retina da 15,3″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p. Compatibile con iPhone/iPad – Mezzanotte In offerta a 1465,99 € – invece di 1649,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 899,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2022 con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1168,99 € – invece di 1349,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Argento In offerta a 1279,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1299,00 € – invece di 1489,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (256 GB) – Argento In offerta a 1399,00 € – invece di 1619,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1249,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Azzurro In offerta a 949,99 € – invece di 1159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – giallo In offerta a 833,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 979,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1149,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 mini (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 749,00 € – invece di 839,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 329,00 € – invece di 439,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2021 iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 859,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad 10,9″ (Wi-Fi, 64GB) – Azzurro (10ª generazione) In offerta a 529,00 € – invece di 589,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 419,00 € – invece di 509,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 271,99 € – invece di 309,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro wireless bianco (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 229,99 € – invece di 299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4: traccia e trova le tue chiavi, il tuo portafoglio, le tue valigie, il tuo zaino e molto altro. Installazione semplice con un solo tocco su iPhone ed iPad. In offerta a 99,99 € – invece di 129,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac, iPad o iPhone; Italiano, argento In offerta a 76,99 € – invece di 109,00 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple USB-C Power Adapter 20W White In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad: Bluetooth, ricaricabile. Compatibile con Mac o iPad; Bianco, superficie Multi-Touch In offerta a 114 € – invece di 135,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Altre Offerte

Jabra Elite 4 Auricolari Wireless, Cancellazione Attiva del Rumore, Discreti e Comodi, Bluetooth, Riproduzione Spotify Tap, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair e Multipoint, Beige Chiaro In offerta a 69,99 – invece di 99,99

sconto 30% – fino a 20 ago 23

RAMPOW Cavo USB Type-C [USB 3.0, 1M], Cavo USB C Ricarica Rapida 3.1A QC 3.0, Cavo USB C Compatibile per Samsung S22/S21/S20/S10/S9/S8, Huawei, Xiaomi, OnePlus – Grigio Siderale In offerta a 6,31 – invece di 9,99

sconto 37% – fino a 13 ago 23

RAMPOW Cavo iPhone, Cavo USB iPhone [Certificato Apple MFi C89], Cavo Lightning, cavo caricatore iphone Carica Rapida Compatibile per iPhone 14/13/12/11/X/XS/XS Max/XR, iPad – Bianco/1M In offerta a 6,85 – invece di 12,99

sconto 47% – fino a 13 ago 23

Realme RMW2108 Watch 3, Oltre 110 modalità sport, Chiamate con Bluetooth senza interruzioni, Oltre 100 quadranti, Nero, Display da 1.8″ In offerta a 52,99 – invece di 69,99

sconto 24% – fino a 31 ago 23

Reolink 4K Kit Videosorveglianza PoE, Rilevamento Intelligente di Uomo e Veicolo, 8CH 2TB NVR + 6x Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna Infrarossa 30m, Registrazione 24/7, RLK8-800B6 In offerta a 721,99 – invece di 889,99

sconto 19% – fino a 13 ago 23

Reolink 4K PoE Kit Telecamere Videosorveglianza, Rilevamento Uomo/Veicolo, NVR 8CH 2TB + 4x Telecamera Esterno, Visione Notturna Infrarossa 30m, Espandibile a 12TB, Impermeabile IP66, RLK8-800B4 Nero In offerta a 636,49 – invece di 669,99

sconto 5% – fino a 13 ago 23

Reolink 2K 3MP Telecamera WiFi Esterno Senza Fili a Batteria, Rilevamento Persone/Veicoli/Pet, Audio a 2 Vie, Sirena, Visione Notturna IR, Funziona con Alexa/Cloud, Argus Eco+Pannello Solare(2 Pezzi) In offerta a 159,99 – invece di 194,99

sconto 18% – fino a 13 ago 23

Reolink 4MP Telecamera Wi-Fi Esterno/Interno, Rilevamento di Persone/Veicoli, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi 2,4GHz/5GHz, Visione Notturna, Impermeabile, Slot per Scheda Micro SD, RLC-410W-A In offerta a 52,12 – invece di 89,99

sconto 42% – fino a 13 ago 23

Proscenic T22 Friggitrice ad Aria, 5L Air Fryer Controllo con App & Alexa e Display LED Toccabile,11 Programmi Preimpostati?Rumore Basso?Senza BPA e PFOA per Patatine Fritte/Pizza In offerta a 87,54 – invece di 99

sconto 12% – fino a 13 ago 23

Luci Esterno Energia Solare, 100LED/18M/59FT/8 Modalità Solari Esterno Giardino, IP65 Impermeabile Catena Luminosa Esterno Solare per Giardino Matrimonio Festa(Bianco Caldo+ Funzione di memoria) In offerta a 19,66 – invece di 26,99

sconto 27% – fino a 13 ago 23

Catena Luminosa Esterno Solare, 30 LED/8.1M/26.6FT/8 Modalità Luci Solari Esterno Giardino, IP65 Impermeabile Luci da Esterno per Esterno Giardino Matrimonio Festa(Multicolore + Funzione di memoria) In offerta a 9,89 – invece di 16,99

sconto 42% – fino a 13 ago 23

Luci Esterno Energia Solare, 100LED/18M/59FT/8 Modalità Solari Esterno Giardino, IP65 Impermeabile Catena Luminosa Esterno Solare per Giardino Matrimonio Festa(Multicolore+ Funzione di memoria) In offerta a 17,99 – invece di 26,99

sconto 33% – fino a 13 ago 23

Catena Luminosa Esterno Solare, 60LED/13.2M/43.3FT/8 Modalità Luci Solari Esterno Giardino, IP65 Impermeabile Illuminazione per Esterni per Giardino Matrimonio Festa(Multicolore+ Funzione di memoria) In offerta a 12,59 – invece di 19,99

sconto 37% – fino a 13 ago 23

Porta Cellulare Bici, Universale Supporto Smartphone per Bici 360° Rotabile, Staccabile Telefono Porta per MTB Moto Bicicletta Compatibile con iPhone 13/12/11/Pro Max, Smartphone 4.5″-7.0″ (Blu-4) In offerta a 6,84 – invece di 9,99

sconto 32% – fino a 13 ago 23

JETech Custodia per iPad 10,2 Pollici (9a/8a/7a Generazione, 2021/2020/2019) con Portapenne, il Involucro Posteriore Chiaro Trasparente Supporto Cover Sottile per Tablet Antiurto (Nero) In offerta a 17,14 – invece di 24,99

sconto 31% – fino a 13 ago 23

JETech Pellicola Protettiva a Copertura Totale per iPhone 14 Pro 6,1 Pollici con Protezione di Obiettivo Fotocamera, Vetro Temperato Film Completa, HD Chiaro, Pacco da 2 Ciascuno In offerta a 9,91 – invece di 14,99

sconto 34% – fino a 13 ago 23

JETech Pellicola Protettiva per iPhone SE 3/2 (Modello 2022/2020), iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s e iPhone 6, in Vetro Temperato, Pacco da 3 In offerta a 7,58 – invece di 10,99

sconto 31% – fino a 13 ago 23

JETech Privacy Pellicola Protettiva per iPhone 13/13 Pro 6,1 Pollici, AntiSpy in Vetro Temperato, Pacco da 2 In offerta a 10,81 – invece di 15,99

sconto 32% – fino a 13 ago 23

LE Torcia LED Alta Potente 2 Pezzi, LE1000 Torcia Tattica Militare Impermeabile Super Luminosa, Piccola e Portatile Torce LED Zoomabile Torcia Elettrica per Campeggio Emergenza, AAA Batterie Incluse In offerta a 15,19 – invece di 25,99

sconto 42% – fino a 13 ago 23

Lexar 128 GB Micro SD fino a 100 MB/sec(R), Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore A1, U3, C10, V30, SD Card In offerta a 10,44 – invece di 29,99

sconto 65% – fino a 13 ago 23

Philips 2000 Series Umidificatore D’aria – 32m² Umidificatore d’ambiente, NanoCloud, 3 Velocità, Modalità Sleep, Serbatoio 2 litri (HU2716/10) In offerta a 114,99 – invece di 139,99

sconto 18% – fino a 22 ago 23

Philips PerfectCare Elite Ferro Da Stiro A Vapore – 2700W, 520 g Steam Boost, 7.5 Bar, Tecnologia OptimalTEMP, Modalità ECO, T-ionic Glide, Bianco/Blu (GC9635/20) In offerta a 299,99 – invece di 379,99

sconto 21% – fino a 22 ago 23

Philips PerfectDraft – Sistema domestico di erogazione della birra con display LCD, fusto da 6L, 70W, 30 giorni di birra a 3 °C (HD3720/25) In offerta a 259,99 – invece di 399,99

sconto 35% – fino a 22 ago 23

Olimpia Splendid OS-C/SAALH14EIA Aryal S2 E Dual Inverter 14 (9.000 + 12.000 btu/h), Dual split, Gas R32, Classe di efficienza A++/A+, Kit Wi-Fi incluso, Pure System In offerta a 799 – invece di 899

sconto 11% – fino a 21 ago 23

JETech Cover Magnetica per iPhone 13 Pro 6,1 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro Antigraffio Trasparente (Trasparente) In offerta a 14,24 – invece di 19,99

sconto 29% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Magnetica per iPhone 14 6,1 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro AntiGraffio Trasparente (Trasparente) In offerta a 13,53 – invece di 19,99

sconto 32% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Magnetica per iPhone 14 Plus 6,7 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro Antigraffio Trasparente (Trasparente) In offerta a 13,53 – invece di 19,99

sconto 32% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Magnetica per iPhone 14 Pro Max 6,7 Pollici Compatibile con MagSafe Ricarica Wireless, Telefono Custodia Antiurto, Retro Antigraffio Trasparente (Trasparente) In offerta a 14,24 – invece di 19,99

sconto 29% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Opaca per iPhone 11 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 11,39 – invece di 16,99

sconto 33% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Opaca per iPhone 12/12 Pro 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 11,39 – invece di 16,99

sconto 33% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Opaca per iPhone 13 Pro 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 10,82 – invece di 16,99

sconto 36% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Opaca per iPhone 13 Pro Max 6,7 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 11,39 – invece di 16,99

sconto 33% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Opaca per iPhone 14 Pro 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 11,39 – invece di 12,99

sconto 12% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Opaca per iPhone SE 3/2 (2022/2020), iPhone 8/7, 4,7 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 11,39 – invece di 16,99

sconto 33% – fino a 13 ago 23

JETech Cover Opaca per iPhone XR 6,1 Pollici, Protezione Anticaduta Antiurto di Grado Militare, Custodia Posteriore Glassata Traslucida, Anti-Impronte (Nero) In offerta a 11,39 – invece di 17,99

sconto 37% – fino a 13 ago 23

JETech Cover per iPhone 11 Pro (2019) 5,8 Pollici, Anti Ingiallimento Custodia Case con Assorbimento degli Urti e Anti-Graffio (Trasparente) In offerta a 11,38 – invece di 12,99

sconto 12% – fino a 13 ago 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).