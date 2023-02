WALL-E, il robottino della Pixar è telecomandato e in sconto

Se già una fedelissima replica stile LEGO del robottino WALL-E della Disney può essere un regalo originale per adulti e bambini, i nostri lettori saranno probabilmente elettrizzati nello scoprire che quello attualmente in sconto a 21,81 € è anche telecomandato, e si controlla persino con lo smartphone.

Proprio come i giocattoli LEGO, viene recapitato completamente smontato: sono 687 i pezzi da rimettere insieme seguendo le istruzioni, e alla fine si avrà tra le mani una bellissima e altrettanto fedele riproduzione del mitico robot Pixar del film d’animazione del 2008.

Il film, ideato e scritto da Andrew Stanton insieme a Pete Docter e Jim Reardon, è il nono lungometraggio Pixar e narra le vicende del robot WALL-E, che in un lontano futuro è l’unico abitante del pianeta Terra, ormai abbandonato dagli esseri umani a causa dell’eccessivo inquinamento e del continuo accumulo di rifiuti. Un giorno scende dal cielo un robot ad alta tecnologia di nome E.V.E. che lo fa innamorare e, in nome di questo amore, i due vivono un’avventura che cambia il loro destino e quello dell’umanità.

Ma non è soltanto un pezzo d’arredamento perché ci si può anche giocare: in confezione infatti c’è la batteria, il motore (elettrico) e il telecomando, che consentono di farlo camminare davvero controllandolo a distanza. Non solo: la tecnologia wireless offre persino la possibilità di mettere da parte il telecomando e controllarlo direttamente tramite un’app per smartphone, che può così interpretare i movimenti del telefono tramite lo giroscopio e far muovere il robot attraverso le semplici inclinazioni del dispositivo.

Oltre 100 sono poi i gommini forniti per garantirgli una buona tenuta sui terreni più scivolosi: basta incastrarli nei fori dei mattoncini, e il diverto sarà garantito anche sui pavimenti di casa.

La promozione

Come dicevamo al momento lo potete comprare in sconto: invece di 51,25 € potete risparmiare il 57% pagandolo 21,81 €.

