WEWATCH V50, videoproiettore senza fili per iPhone e Android in sconto

Un proiettore pratico da usare e abbastanza potente da ricreare l’ambiente cinematografico in qualsiasi stanza, anche quelle di casa: con WEWATCH V50, attualmente in sconto a metà prezzo, potete sbizzarrirvi con lo streaming dei contenuti per film e feste improvvisate e poi riporre tutto senza essere vincolati dalle tradizionali postazioni fisse.

Una delle caratteristiche principali di questo modello è la sua capacità di trasmettere i contenuti tramite la rete WiFi a 5.0 GHz: grazie alle tecnologie AirPlay, DLNA e Miracast può così mostrare sul grande schermo i contenuti di iPhone, iPad, Mac, PC e dispositivi Android senza doverli collegare col cavo, il che rende tutto molto più agevole e versatile.

Vi basterà sedervi comodamente sul divano, collegare il dispositivo interessato al videoproiettore tramite il WiFi e vedere i contenuti riprodotti in tempo reale, in modo così da trasmettere film ma anche semplicemente foto e documenti senza il bisogno di utilizzare chissà quali accessori.

In base alla distanza che intercorre tra il videoproiettore e la parete si potrà creare proiezioni che andranno dai 36 ai 200 pollici di diagonale. La messa a fuoco così come la distorsione prospettica (fino a 15°) si potranno regolare attraverso le apposite ghiere presenti sulla superficie superiore del videoproiettore, dove si trovano anche i tasti principali per controllare l’interfaccia (in dotazione c’è anche il telecomando per fare tutto a distanza).

Per quanto riguarda i dati tecnici, parliamo di un videoproiettore con 230 ANSI Lumen di luminosità e un rapporto di contrasto pari a 1500:1, quindi abbastanza luminoso per poterlo usare senza dover chiudere le persiane. Oltre allo streaming dei contenuti senza fili c’è la porta USB 2.0 per risparmiare la batteria dei dispositivi collegandoli con un cavo, oppure la porta SD per prendere foto e video direttamente da una scheda di memoria esterna. Per il collegamento cablato del computer, della console e di altre periferiche ci sono invece due prese HDMI e una VGA, mentre per l’uscita audio l’utente ha a disposizione una porta jack da 3,5 millimetri.

La promozione

Il videoproiettore WEWATCH V50 costa 267,44 € ma se lo comprate adesso risparmiate il 49% perché c’è un’offerta online che porta il prezzo a 135,30 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.