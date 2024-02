WhatsApp migliora la formattazione del testo

WhatsApp ha integrato nuove opzioni per la formattazione dei testi in chat e messaggi, permettendo di inserire in modo semplice testi in grassetto, corsivo, con effetto mono spaziato ed altro ancora.

Con l’ultimo update, WhatsApp permette di inserire elenchi puntati o numerati, citazioni e codice inline, opzioni che si aggiungono alle esistenti funzionalità di formattazione: grassetto, corsivo, barrato e formato monospaziato.

Qui di seguito come sfruttare le nuove opzioni di formattazione in WhatsApp. In pratica basta seguire lo stile markdown, cioò iniziando a digitare dei caratteri speciali prima e dopo il testo da formattare.

Di seguito le opzioni così come indicate dall’account X (Twitter) di Whatsapp:

Elenchi puntati. Comodo per creare liste all’interno dei messaggi. Per utilizzarli, basta aggiungere un trattino ( – ) seguito da uno spazio all’inizio di ogni elemento da inserire nell’elenco.

Comodo per creare liste all’interno dei messaggi. Per utilizzarli, basta aggiungere un trattino ( – ) seguito da uno spazio all’inizio di ogni elemento da inserire nell’elenco. Elenchi numerati : il funzionamento è simile a quello degli elenchi puntati ma mostra numeri ordinali seguiti da un punto, esempio “1.” o “2.”, utile per indicare un ordine specifico (es. istruzioni dettagliate o elencare elementi in un ordine specifico). Per sfruttare questo formato basta digitare il numero seguito da un punto e da uno spazio, ad esempio “1. “, “2. “, ecc.

: il funzionamento è simile a quello degli elenchi puntati ma mostra numeri ordinali seguiti da un punto, esempio “1.” o “2.”, utile per indicare un ordine specifico (es. istruzioni dettagliate o elencare elementi in un ordine specifico). Per sfruttare questo formato basta digitare il numero seguito da un punto e da uno spazio, ad esempio “1. “, “2. “, ecc. Citazioni : queste permettono di mettere in evidenzia porzioni di testo aggiungendo il simbolo “> “, seguito da uno spazio, all’inizio della riga. È utile per citare una parte di un messaggio precedente o richiamare l’attenzione di altri messaggi.

: queste permettono di mettere in evidenzia porzioni di testo aggiungendo il simbolo “> “, seguito da uno spazio, all’inizio della riga. È utile per citare una parte di un messaggio precedente o richiamare l’attenzione di altri messaggi. Codice inline: per evidenziare parole o frasi racchiudendole tra apici singoli (tipo: `testo`). Questa formattazione viene usata dai programmatori per mette in risalto una porzione di codice rispetto al resto della frase, ma può essere utile per evidenziare una parte di affermazione.

Recentemente in WhatsApp è stato aggiunto un collegamento rapido di modifica più semplice (premendo “freccia verso l’alto” per modificare l’ultimo messaggio), è stata migliorata la reattività dell’app quando si riceve un gran numero di messaggi e si scaricano file di grandi dimensioni, migliorata l’esperienza di download dei file multimediali e ripristinata la navigazione con la tastiera per scorrere i risultati di una ricerca.

