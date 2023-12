WhatsApp ora con gli audio che si autodistruggono

WhatsApp ha ufficialmente annunciato che a breve sarà possibile inviare messaggi vocali che si cancellano automaticamente dopo cheil destinatario li ha ascoltati.

La funzionalità che consente di riprodurre una volta un vocale, ricorda quella che consente di inviare e aprire i file multimediali e i messaggi vocali con l’opzione “visualizza una volta”: i messaggi di questo tipo non sono più visibili nella chat di WhatsApp dopo essere stati aperti dal destinatario.

“Per aggiungere un ulteriore livello di privacy ai tuoi messaggi, nel 2021 abbiamo introdotto Visualizza una volta per le foto e i video”, riferisce Meta. “Oggi siamo felici di annunciare che puoi inviare messaggi vocali che non saranno più visibili dopo averli ascoltati”.

L’opzione è utile quando si condividono informazioni sensibili con un messaggio vocale, es. si leggono i dati della propria carta di credito a un amico o si programma una sorpresa. Come già succede con le foto e i video visualizzabili una volta, i messaggi vocali visualizzabili una volta sono contrassegnati dall’icona che indica “una volta sola”.

Meta spiega che, come per tutti i messaggi personali, WhatsApp protegge i messaggi vocali con la crittografia end-to-end per impostazione predefinita e “Visualizza una volta”, continua la tradizione del rispetto della privacy dell’app.

Quando si riceva una foto, un video o un messaggio vocale con l’opzione visualizza una volta, bisogna aprirlo entro 14 giorni dall’invio; in caso contrario, scadrà e non sarà più visibile nella chat.

Non è possibile inoltrare, salvare, contrassegnare come importante o condividere foto, messaggi vocali e video inviati o ricevuti con l’opzione in questione abilitata.

I file multimediali e i messaggi vocali con l’opzione visualizza una volta possono essere ripristinati dal backup se il messaggio non è ancora stato aperto quando si esegue il backup. Se la foto, il messaggio vocale o il video sono già stati aperti, non saranno inseriti nel backup e non potranno essere ripristinati.

I messaggi vocali visualizzabili una sola volta saranno implementati gradualmente per tutti nei prossimi giorni.

A proposito di Whatsapp

