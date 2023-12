Si ritira Steve Hotelling, inventore in Apple di tecnologie rivoluzionarie

Steve Hotelling, nome che è legato a diversi brevetti che riguardano il Touch ID, ha lasciato Apple per andare in pensione. A riferirlo è Bloomberg, spiegando che Hotteling era responsabile della supervisione della tecnologia touch-screen, dei sensori per Salute, dell’interfaccia Face ID e molte altre tecnologie ancora.

Hotelling, al quale da poco era stato assegnato il ruolo di vice presidente, faceva capo a Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies di Apple; ha contribuito ad alcune tra le più complesse e cruciali tecnologie di Apple presenti su iPhone, iPad, Apple Watch e anche Vision Pro.

Il nome di Hotelling è indicato in vari brevetti della Casa di Cupertino, inclusi alcuni che riguardano lo schermo multitouch di iPhone e iPad, ha supervisionato i team di ingegneri responsabili delle fotocamere e sensori sfruttati da Apple; si è occupato di diversi componenti sfruttati per il feedback aptico e anche del display ProMotion.

Come accennato, è considerato l’inventore del Touch ID, la funzionalità di riconoscimento delle impronte digitali che permette di sbloccare e abilitare in modo sicuro alcune funzioni protette da password. “Nessuno è mai stato brillante come lui”, ha riferito una persona che lavora per Apple sentita da Bloomberg e non meglio identificata, evidenziando la grande capacità di innovazione.

Hotelling ha rappresentato Apple in tribunale nell’ambito di controverse come quelle che negli anni passati hanno visto Cupertino contrapposta a Samsung o contro il produttore di apparecchiature medicali Masimo.

Le responsabilità di Hotelling saranno divise tra diversi subordinati che rispondono a Johny Srouji, e alcuni dei nomi indicati sono Alan Gilchrist per il comparto fotografico e Wei Chen per ciò che riguarda gli schermi. Considerando tutto quello che ha fatto per Cupertino, vivrà probabilmente come pensionato di lusso, ampiamente remunerato.

