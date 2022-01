Trasferimento chat WhatsApp da Android a iPhone presto possibile

WhatsApp potrebbe finalmente offrire una funzionalità richiesta a gran voce da molti, e che permetterebbe finalmente di migrare la cronologia delle chat da Android a iOS.

Come riportato da WABetaInfo, infatti, la funzione è stata individuata per la prima volta nell’ultima versione beta di WhatsApp 22.2.74 per iOS e sembra corroborare la precedente scoperta di WABetaInfo nella versione beta 2.21.20.11 su Android. Entrambi gli aggiornamenti puntano verso una funzionalità che potrebbe consentire agli utenti di trasferire le chat WhatsApp da Android a iOS, utilizzando l’ app Passa a iOS.

WABetaInfo ha anche condiviso un paio di schermate che mostrano come potrebbe realmente funzionare questa novità. A giudicare dalle immagini sembra che WhatsApp chiederà l’autorizzazione prima di avviare il processo di trasferimento, quindi chiederà di mantenere l’app aperta e il telefono sbloccato durante la fase di migrazione delle chat.

WhatsApp ha iniziato a consentire agli utenti di migrare la cronologia delle chat da iOS ai telefoni Samsung a settembre scorso e, successivamente, ha esteso la funzione per supportare i trasferimenti di chat da iOS ai Google Pixel e altri dispositivi con Android 12.

Consentire agli utenti di trasferire le chat da Android a iOS colmerebbe una lacuna importante, ma non è chiaro quali dispositivi supporteranno la novità, così come quando (o se) inizierà a essere rilasciata agli utenti.