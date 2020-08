Windows 10 può eseguire app da uno smartphone Samsung

Ben presto gli utenti Windows 10 potrebbero avere accesso alle app del proprio smartphone da PC, almeno se si dispone del telefono giusto. Microsoft sta lanciando un aggiornamento all’app Your Phone con supporto per l’esecuzione di app mobili sul desktop, promessa effettuata da Samsung durante la presentazione del Galaxy Note 20.

Le app verranno eseguite in finestre separate per consentire il multitasking, potendo però aggiungerle al menù Start o alla barra delle applicazioni nel caso in cui le si usasse abbastanza spesso. Le si potrà controllare con mouse, tastiera e anche con un tocco.

Come accennato in precedenza, tuttavia, però, non sarà possibile fruire di queste funzioni con qualsiasi smartphone. Infatti, oltre a dover eseguire l’ultima versione di Windows 10 su PC, sarà necessario disporre di uno smartphone con l’ultimo aggiornamento di Link to Windows, e ciò significa un telefono Samsung con Android 9.0 (Pie) o versione successiva. Il computer e il telefono devono essere sulla stessa rete WiFi, quindi questa non sarà un’opzione per controllare il dispositivo dimenticato a casa da remoto.

Anche se si tratta di una integrazione limitata a determinati smartphone, come sottolinea anche engadget, è comunque un evidente passo in avanti rispetto al semplice mirroring dello schermo del telefono. Questo perché non sarà necessario gestire tutto in una sola finestra o guardare allo smartphone per poter per avviare un’app preferita. Non è ancora l’unione perfetta di desktop e mobile che Microsoft immaginava con Continuum, ma è notevolmente più vicina all’obiettivo.

Per tutte le notizie legato al mondo Microsoft e Windows, il link da cui partire è il seguente.