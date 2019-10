Microsoft porta le chiamate Android su Windows 10

Così come accade ormai da tempo su Mac per chi possiede iPhone, anche Microsoft consente adesso agli utenti Android di rispondere ed effettuare chiamate tramite PC. E’ possibile grazie all’ultimo aggiornamento Windows, anche se la funzione è limitata solo a determinati dispositivi. Ecco quali e come funziona,

La funzione Chiamate di Windows utilizza gli altoparlanti, il microfono e lo schermo del computer in modo da poter rispondere alle chiamate in arrivo, effettuare chiamate e rifiutare le chiamate stesse, senza alcuna necessità di toccare il proprio smartphone. L’aggiornamento che abilità tale funzione è Windows 10 Insider Preview Build 18999 (20H1), lanciato lo scorso martedì come release anticipata solo per gli utenti Windows Insiders nel Fast ring.

Le chiamate, annunciate per la prima volta durante il Samsung Unpacked in agosto scorso, possono anche inviare chiamate in arrivo alla segreteria telefonica del telefono, accedere alla cronologia delle chiamate recenti tramite il PC e trasferire chiamate tra telefono e PC.

Per poter sfruttare la funzione, oltre a disporre dell’aggiornamento per Insider di Windows, è necessario disporre di un terminale con Android 7.0 installato, o versioni successive di sistema. Imprescindibile, ricordiamo, la disponibilità di un PC Windows 10 con Bluetooth e la build 19H1 a bordo, o versione più recente. Richiede inoltre almeno la build 18362.356 di Windows 10.

Al momento, un problema noto con l’app è che risulta necessario annullare l’associazione e ricollegare il telefono e il PC. La funzionalità verrà implementata su Windows Insider nei prossimi giorni con build 19H2 o successive.

Se volete sapere, invece, come effettuare e ricevere telefonate su Mac con iPhone, ecco la guida che fa per voi.