Windows 10X non esiste ma è già stato installato su MacBook e Surface Go

Windows 10X è un sistema operativo pensato per i dispositivi con doppio display, annunciato ufficialmente lo scorso anno nel corso dell’evento Surface tenutosi a New York City il 2 ottobre 2019. Il sistema è in grado di gestire entrambi i display in modo indipendente oppure come un solo schermo.

Non è ancora ufficialmente disponibile ma Windows 10X è stato già installato sia su un MacBook, sia su Surface Go. Microsoft ha messo a disposizione un emulatore per sviluppatori: alcuni hacker sono riusciti a estrarre l’immagine del sistema operativo dall’emulatore e, dopo aver apportanto alcune modifiche, installarlo su hardware reale.

Video pic.twitter.com/Xc4DfXAc14 — Sunshine Biscuit at scale (@imbushuo) February 13, 2020

Uno sviluppatore ha installato Windows 10X su un MacBook e in un breve video in un post su Twitter mostra che funziona. Come accennato, il sistema è pensato per dispositivi dual screen; lo schermo del MacBook è trattato come display unico, suddividendo ciò che normalmente dovrebbe apparire sull’uno e sull’altro lato dello schermo.

Anche su dispositivi Surface Go qualcuno ha installato Windows 10X; mancano alcuni driver di supporto ma il sistema funziona, come segnala The Verge. A questo indirizzo c’è una guida per installare Windows 10X su hardware reale (non virtuale) ma è necessario districarsi con comandi della PowerShell, la partizione dei dischi e altre cose di questo tipo. Non fate esperimenti se non sapete esattamente quello che state facendo.

It worked! Surface Go successfully flashed with Windows 10X 😄 Touch driver not installed by default, nor WiFi pic.twitter.com/VftAK5bLdb — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) February 14, 2020

Windows 10X dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno su dispositivi specifici in arrivo da ASUS, Dell, HP e Lenovo; sarà preinstallato di serie su tablet come Surface Neo e la multinazionale di Redmond ha già presentato un emulatore per consentire agli sviluppatori di creare e testare app specifiche.

Windows 10X, supporta le applicazioni Win32 – eseguibili all’interno di un container sicuro che non intacca altre “sezioni” del sistema operativo. Nell’intenzioni di Microsoft coesisterà con Windows 10 per laptop e PC fissi e uno non andrà a sostituire l’altro.

