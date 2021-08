Windows 365: per i PC in streaming di Microsoft si parte da 21,90 € al mese

Windows 365 è ora disponibile e ora si conoscono i prezzi della versione in streaming di Windows 10 (con Windows 11 quando il sistema verrà rilasciato). Il servizio consente di ottenere un completo PC sul cloud: sistema operativo, applicazioni, contenuti e impostazioni vaarie, saranno disponibili da qualsiasi browser web (anche da Mac, iPad, iPhone, dispositivi Android, ecc.). Da iOS e iPadOS è possibile sfruttare Microsoft Remote Desktop per connettersi al PC virtuale e sfruttare un vero e proprio PC in tutto e per tutto a patto di avere una connessione a internet.

Due le versioni di Windows disponibili per le aziende: Business (fino a 300 utenti massimo) ed Enterprise (numero di utenti illimitati e gestione end-to-end centralizzata). Le formule di pagamento cambiano in base alla configurazione del PC ma si parte da 18,20 euro + IVA al mese per utente per un PC con processore virtuale (vCPU), 2 GB di RAM e 64 GB di storage; si sale a 37,30 euro per utente/mese per 2 vCPU, 8GB di RAM e 128GB di archiviazione, per arrivare a 147,50 euro al mese per configurazioni con 32GB di memoria RAM, 8 vCPU, 512 GB di archiviazione.

Non sono richieste altre licenze di Microsoft. Per iniziare, basta solo il pagamento mensile. È possibile effettuare l’acquisto direttamente da windows365.com, configurare l’account senza un dominio, impostare e gestire i PC cloud direttamente da windows365.microsoft.com. Windows 365 Business, lo ricordiamo, è un servizio pensato per le organizzazioni più piccole che vogliono un modo semplice per acquistare, distribuire e gestire PC cloud. Windows 365 Enterprise è ideale per le organizzazioni che desiderano gestire i propri PC cloud con Microsoft Endpoint Manager e sfruttare le integrazioni con altri servizi Microsoft.

Microsoft spiega che Windows 365 “fornisce l’esperienza completa del PC sul cloud”. Con l’avvio istantaneo del proprio Cloud PC personale, gli utenti possono trasferire applicazioni, strumenti, dati e impostazioni dal cloud a qualsiasi dispositivo. Inoltre, il cloud garantisce maggiore versatilità nella potenza di elaborazione e nell’archiviazione, offrendo scalabilità ai responsabili IT, che potranno gestirle in base alle proprie esigenze.

Con un Cloud PC, gli utenti possono accedere e riprendere il proprio lavoro da dove lo hanno lasciato su diversi dispositivi. Per i responsabili IT, Windows 365 semplifica anche la distribuzione, l’aggiornamento e la gestione, oltre a non richiedere la virtualizzazione, a differenza di altre soluzioni. Dal punto di vista della sicurezza, Microsoft spiega che Windows 365 “è sicuro by design”, poiché sfrutta la potenza del cloud e si basa sul principio Zero Trust (le informazioni sono protette e archiviate sul cloud, non sul dispositivo)