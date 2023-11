Windows XP torna sul brutto maglione di Microsoft

La felpa o il maglione Microsoft a tema Windows XP è davvero brutto ma si tratta di una iniziativa a fin di bene: i fondi raccolti con la vendita saranno destinati a supportare The Nature Conservancy, organizzazione dedicata alla conservazione delle terre e delle acque dalle quali dipendono tutte le forme di vita.

Finanzieranno così attività per combattere la crisi climatica e della biodiversità. Ma è anche una tradizione annuale di Microsoft rilasciare un nuovo modello di Windows Ugly Sweaters, letteralmente Maglioni brutti di Windows, all’approssimarsi delle festività di Natale come già fatto in passato.

Due anni fa era arrivato il maglione a tema Paint, l’anno scorso l’indimenticabile assistente Clippy, quest’anno è la volta di Bliss, l’immagine di sfondo e wallpaper forse tra i più famosi in assoluto nella storia dell’informatica.

Questo perché in quegli anni di PC e Internet i computer Windows XP avevano una quota bulgara di mercato, così le invitanti colline verdi sovrastate da cielo blu e nuvole bianche erano ammirate da milioni di persone in ogni angolo del globo.

Windows XP ci ha fatto compagnia a casa e in ufficio dal 2001 al 2008 e anche oltre. Non sorprende nemmeno apprendere che la fotografia scattata da Charles O’Rear nel 1996 è considerata la foto più vista al mondo.

Microsoft ne acquistò i diritti nel 2000 per quella che si dice una piccola somma di sei cifre. L’autore ha dichiarato che si tratta di una immagine reale non modificata, per di più di una località vicino a una trafficata autostrada in Sonoma, California. Attualmente la collina più famosa al mondo è dedicata a vigneto, così l’aspetto è ben diverso e quasi irriconoscibile dallo sfondo verdeggiante di Windows XP.

Il maglione brutto di Windows a tema XP è disponibile al prezzo di 64,95 euro da questa pagina di Xbox Store. Purtroppo la disponibilità è limitata e nel momento in cui scriviamo la maggior parte delle taglie sembra già esaurita.

Qui la storia dettagliata della foto Bliss dello sfondo di Windows XP e come vedere la collina oggi.