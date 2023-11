Withings Body Pro 2 è la bilancia smart che monitora il diabete

Nell’ambito della Giornata mondiale del diabete World Diabetes Day, Withings ha presentato Body Pro 2, bilancia smart indicata come il frutto di anni di ricerca e sviluppo, nata dalla collaborazione con personale medico, dispositivo che offre funzionalità pensate – tra le altre cose – per chi soffre di diabete.

Withings riferisce di un prodotto che si adatta allo stile di vita dell’utente, e di funzionalità di bilancia digitale utilizzabili da subito, senza impostazioni specifiche e dati che possono eventualmente essere inviati in modo sicuro ad operatori sanitari.

Il costruttore precisa che si tratta della prima bilancia smart sul mercato dotata di connettività cellulare integrata e design modulare. Con il primo modulo i team sanitari possono monitorare una delle maggiori sfide del diabete, la salute del piede diabetico, che spesso viene trascurata.

Il modulo denominato Electrochemical Skin Conductance (ESC) misura la risposta galvanica della pelle (GSR) ovvero variazioni continue nelle caratteristiche elettriche della pelle, come ad esempio la conduttanza, a seguito della variazione della sudorazione del corpo umano.

Vari studi hanno dimostrato un collegamento tra la sudorazione eccessiva, la glicemia e neuropatie, condizioni molto più comuni di quanto si possa pensare. I nervi periferici inviano informazioni sensitive al cervello, e sintomi quali l’intorpidimento dei piedi, può essere un sintomo da tenere sotto controllo, riducendo il rischio di sviluppare ulcere diabetiche e altre complicanze.

La bilancia smart in questione tiene conto di queste problematiche, mostra messaggi di supporto, e offre strumenti per la misurazione della composizione corporea, ovvero percentuale d’acqua, massa muscolare e parte grassa (qui i dettagli).

Eric Carreel, fondatore e presidente di Withings afferma che le funzionalità disponibili in questo nuovo prodotto sono “un punto di svolta per il settore sanitario”, e di “un grande passo avanti” nelle misurazioni sostenuto da “un decennio di ricerca e sviluppo, con risultati sottoposti a revisione da pubblicazioni scientifiche peer-reviewed”.

“Tutto questo permette non solo la diagnosi precoce di condizioni il più delle volte non diagnosticate, e quindi una migliore gestione del piede diabetico, ma anche accesso a dati sulla risposta galvanica della pelle potenzialmente in grado di innovare il settore”.

Grazie alla connettività cellulare integrata nella bilancia i dati raccolti possono essere inviati direttamente al personale sanitario, senza che l’utente debba fare nulla, nemmeno impiegare l’app. Se l’utente non desidera impiegare la connettività cellulare a bordo è comunque possibile connetterla a iPhone e Android via app, tramite Wi-Fi e Bluetooth.

Il prezzo e la data di uscita di Withings Body Pro 2 non sono stati indicati. Tutti i prodotti di Withings in questa sezione del sito. I prodotti Withings sono disponibili su Amazon.