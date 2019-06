Belkin e Logitech pronte a proporre periferiche ad hoc per i nuovi Mac Pro

I nuovi Mac Pro (a questo indirizzo i dettagli tecnici) arriveranno non prima dell’autunno ma già varie aziende hanno annunciato il loro supporto con offerte specifiche. Tra le prime, Promise Technology, azienda che si contraddistingue per soluzioni di storage di spicco, e che ha annunciato unità interne specifiche per i Mac Pro 2019: soluzioni ad hoc che permetteranno di integrare fino a 4 unità RAID nei nuovi computer.

Sulla pagina con le specifiche tecniche dei nuovi Mac Pro, Apple riferisce di prodotti in arrivo di Belkin e Logitech, oltre che cavi “Pro” offerti da Apple stessa.

Belkin – riferisce il sito 9to5Mac – proporrà minimo due accessori specifici: il primo denominato “Lock Adapter for Mac Pro” e il secondo “AUX Power Cable Kit for Mac Pro”. Apple non indica la presenza di uno slot di sicurezza per la protezione fisica del computer (in modo da impedire i furti) o dell’Apple Pro Display XDR. Il primo accessorrio di Belkin in potrebbe essere stato pensato per impedire il furto del prezioso Mac Pro, delle componenti interne e del nuovo monitor Apple. Per quanto riguarda l’accessorio denominato “AUX Power Cable Kit” non è chiaro qual è il suo scopo ma potrebbe essere semplicemente un cavo di alimentazione aggiuntivo o una prolunga. Nella confezione del Mac Pro 2019 Apple include il cavo di alimentazione (da 2m), una versione ad hoc della tastiera Magic Keyboard con tastierino numerico, il Magic Mouse 2 e un cavo da USB-C a Lightning (1 m). Il cavo di Belkin potrebbe forse essere una sorta di prolunga per il cavo di alimentazione. La Casa di Cupertino indica anche Logitech tra i brand che offriranno accessori per il Mac Pro. Uno di questi è “Pro Magnetic Webcam”, accessorio probabilmente destinato all’Apple Pro Display XDR da 6K. Logitech da sempre offre un numero sterminato di webcam ma nei loro listini non sono presenti accessori di questo tipo con l’indicazione di attacco magnetico come il nome lascia intuire. Il nuovo prodotto potrebbe essere un accessorio concertato con Apple e che richiama in qualche modo lo stile del nuovo monitor completamente rivestito in vetro e che vanta uno spessore di solo 9 millimetri e uno splendido guscio in alluminio.

Sempre nella pagina con le specifiche tecniche del nuovo Mac Pro, sono elencati prodotti Thunderbolt per utenti “Pro”, inclusi cavi Thunderbolt 3 e cavi Lightning di varie lunghezze. Tra gli accessori di Apple presentati in anteprima insieme al nuovo computer, ci sono: il Pro Stand (per “pivottare” il monitor, alzarlo e abbassarlo) e l’adattatore VESA, che costeranno rispettivamente $999 e $199. Anche qui qualche produttore di terze parti potrebbe sbizzarrirsi e offrire accessori meno costosi