WWDC, disponibile l’app Apple Developer per Mac

Con l’imminente conferenza per sviluppatori di Apple (WWDC 2020), che quest’anno si svolgerà esclusivamente online dal 22 al 26 giugno, la Casa di Cupertino ha presentato l’app Apple Developer per Mac.

La versione Mac dell’app offre funzionalità alla stregua dell’app per iOS, con la sezione “Discover” che consente di richiamare notizie e news di riguardo per gli sviluppatori, la sezione “Video” con sessioni create dagli ingegneri Apple e la WWDC dedicata all’evento.

Lunedì 22 giugno alle 19 ore italiana, dalla sezione WWDC sarà possibile vedere il keynote, scoprire le novità e gli aggiornamenti in arrivo quest’anno per tutte le piattaforme Apple. Il keynote verrà trasmesso in streaming direttamente da Apple Park e sarà visibile anche sul sito apple.com, nell’app e sul sito Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Al termine dell’evento sarà reso disponibile per la visione on-demand. Per chi partecipa dalla Cina, il keynote verrà trasmesso anche su Tencent, iQIYI, Bilibili e YouKu.

Dall’app sarà possibile accedere al “Platforms State of the Union” per scopri di più sulle novità in arrivo per iOS, iPadOS, macOS, tvOS e watchOS, direttamente dalla voce degli ingegneri Apple. Il Platforms State of the Union sarà disponibile per la visione on-demand tramite l’app o il sito web Apple Developer. Per chi partecipa dalla Cina sarà visibile anche su Tencent, iQIYI, Bilibili e YouKu.

Dall’app è possibile richiamare anche la sezione “Events” e vedere gli eventi delle passate edizioni della conferenza dedicata agli sviluppatori. Dal 23 giugno, gli sviluppatori avranno accesso a oltre 100 sessioni tecniche guidate da ingegneri Apple che spiegheranno come creare la nuova generazione di app. Apple ha fatto sapere che i video saranno pubblicati ogni giorno alle ore 19:00 e saranno disponibili nell’app Apple Developer su iPhone, iPad e Apple TV, e sul sito web Apple Developer.

L’app per Mac richiede macOS 10.15 o versioni più recenti, “pesa” 3,5MB e si scarica gratis dal Mac App Store.