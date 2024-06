Xbox su Fire TV, c’è l’accordo

Pubblicità

Nessuno si sarebbe mai aspettato che Microsoft e Amazon si mettessero d’accordo per portare la piattaforma di videogiochi in streaming targata Xbox dentro le Fire TV Stick. Eppure è quel che è appena accaduto: le due aziende hanno trovato la quadra per dare una spinta al servizio Xbox Cloud Gaming e rendere le chiavette TV ancora più attraenti.

Il bello è che non dovremo aspettare molto: l’azienda indica un generico “Luglio” per la disponibilità dell’app Xbox sull’App Store di Amazon, che potrebbe significare ancora qualche giorno di attesa o al massimo un mese, e poi potremo giocare senza chissà quale hardware.

La situazione odierna

Nel momento in cui scriviamo, per giocare ai titoli della piattaforma cloud di Xbox abbiamo quattro possibilità, che possiamo raggruppare in due macro categorie: smartphone e TV.

Sui telefoni Android basta installare l’app Xbox Game Pass; sugli iPhone si può invece giocare solo via web dal sito xbox.com/play. Fare si può fare, per carità, ma i giochi attualmente disponibili sono fatti per girare sugli schermi più grandi dei televisori, quindi dopo un po’ diventa davvero scomodo.

Meglio quindi passare per una TV, e in quel caso o si acquista una console Xbox oppure una TV Samsung, che al momento è l’unica a supportare la piattaforma. Due soluzioni queste che sono tuttavia ben più costose di uno smartphone che probabilmente già si possiede.

Come sta per cambiare il cloud gaming Xbox

Siccome la piattaforma Xbox Cloud Gaming trasmette i giochi Xbox in streaming tramite Internet, per poterci giocare non c’è bisogno di un hardware particolarmente potente. Ed è qui che sta la svolta: portandola sulle Fire TV, di fatto si abbattono i costi di accesso.

L’accordo come dicevamo giunge del tutto inaspettato, specie considerando che le due aziende in passato sono arrivate anche a citarsi in giudizio a vicenda: storica è la vicenda che nel 2020 le ha viste scontrarsi per un contratto del Pentagono da 10 miliardi di dollari che prevedeva la fornitura di servizi cloud e tecnologie AI per scopi di difesa (alla fine vinse Microsoft, ndr).

Cosa serve per giocare con Xbox su Fire TV

Ma arriviamo al dunque: cosa serve per far girare i giochi in streaming di Xbox sulle Fire TV?

Amazon dice che in questa prima fase l’app sarà disponibile soltanto per due dei suoi stick, ovvero:

Amazon Fire TV Stick 4K (2023) , che abbiamo recensito: costa 69,99 €;

, che abbiamo recensito: costa 69,99 €; Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023), ve ne abbiamo parlato al lancio. Costa 79,99 €.

Se non cel’avete e intendete comprarne una, tenete conto che la Max supporta le reti WiFi 6E: e datosi che il grosso del lavoro lo fa Internet, se la vostra rete domestica lo supporta, è sicuramente una scelta migliore rispetto al WiFi 6 offerto dall’altra; quantomeno in termini di connettività (e quindi di migliore giocabilità).

Oltre a una delle due stick e all’app – che troverete qui o direttamente sull’App Store di Amazon – serve (ovviamente) un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che oggi potete sottoscrivere per 14,99 € al mese.

Infine serve un controller Bluetooth per giocare: vanno bene tutti quelli compatibili con le Fire TV, compresi quelli per Xbox Series X|S. Giusto un paio di mesi fa abbiamo stilato una lista dei migliori che potete consultare cliccando qui.

Come funzionano i giochi cloud Xbox su Fire TV

Tenete presente che su Fire TV questi giochi non si scaricano né si comprano: funzionano solo quelli che vanno in streaming, come:

Senua’s Saga: Hellblade II

Starfield

Forza Horizon 5

Fallout (tutta la serie)

Inoltre la giocabilità dipende molto dalla velocità di Internet, sia in termini di latenza che di qualità. Amazon dice che serve almeno una 20 Mbps, connettendosi via WiFi preferibilmente a 5 GHz.

E Amazon Luna?

Qualcuno si chiederà: e Amazon Luna? anche quella è una piattaforma per giochi in streaming (qui la nostra recensione). Amazon avrebbe potuto spingere quella, è vero, ma c’è da dire che sviluppare una piattaforma di cloud gaming è difficile, e Microsoft è molto più avanti, grazie anche alle acquisizioni di Blizzard e di altre aziende del settore che ha dalla sua parte.

In questo modo Amazon può offrire un cloud gaming solido e affidabile, con già centinaia di titoli a disposizione, rendendo le sue chiavette ancora più attraenti al pubblico.