Xiaomi 70mai, il compressore portatile a un prezzo mai visto: poco più di 30 €

Quanti fossero alla ricerca di un compressore portatile, ma al tempo stesso potente, ecco la soluzione ideale: Xiaomi 70mai è in offerta a 33 euro direttamente a questo indirizzo. Ottimo anche per le auto.

Xiaomi 70mai, come lascia intuire lo stesso nome, proviene della catena ecologica Xiaomi, ma l’accessorio arriverà a casa senza senza imballaggio Xiaomi e senza logo Xiaomi. E’ compatto e portatile, ed è adatto dunque adatto per essere trasportato in totale facilità.

Si tratta di una soluzione ideale all-in-one, per gonfiare uno pneumatico di medie dimensioni entro 5 minuti a una velocità di 25 L/min da 0 a 30 PSI. Non solo utile per gonfiare pneumatici di auto, ma ottimo anche per bici, mountain bike, pneumatici per moto, ed eccellente anche per attrezzature sportive e da campeggio.

Il funzionamento è estremamente semplice. Basta preimpostare il PSI desiderato per far interrompere automaticamente l’erogazione non appena raggiunto il target pre impostato. Il cavo è da da 3,70 metri, quindi comodo per gonfiare in qualsiasi condizione, per un facile accesso a tutte le tipologie di pneumatici.

Riesce ad erogare una pressione di gonfiaggio massima di 11 bar, nonostante la periferica abbia dimensioni contenute in 164 x 148 x 54 cm.

Solitamente Xiaomi 70mai ha un costo di listino di 65,42 euro, mentre al momento si acquista a 33,99 euro, direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.