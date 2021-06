Xiaomi Airdots 3 al prezzo più basso: solo 24,49€ con coupon esclusivo

Se siete alla ricerca di un’alternativa valida, ma economica, alle AirPods, ecco la soluzione che fa per voi. Smettete di cercare e fiondatevi sulle Xiaomi Airdots 3, che grazie al codice sconto MCAD3, possono essere vostre a 24,49 euro. Clicca qui per comprarle.

Abbiamo recensito gli auricolari di Xiaomi a questo indirizzo, ritenendoli davvero una valida alternativa economica agli AirPods. Godono di uno stile unico e inconfondibile, ad iniziare dal case di ricarica, particolarmente curato.

Anche gli auricolari lo sono e nella colorazione rosa sono il regalo perfetto per una ragazza. A livello di caratteristiche tecniche si fregiano della connettività Bluetooth 5.2, che permette un rapido abbinamento, mentre per ciascun auricolare sarà possibile sfruttare i tocchi per gestire la musica e le chiamate.

Al loro interno godono anche di un chip Qualcomm 3040, per una connessione più rapida e, soprattutto, più stabile. Ciascun auricolare pesa appena 4,6g, all’orecchio si indossano comodamente, e sono adatti anche per sessioni medio lunghe. Grazie al case di ricarica assicurano una longevità di circa 30 ore.

Se volete sapere come suonano vi invitiamo a leggere la nostra recensione, ma sottolineiamo anche qui come queste Redmi AirDots 3 prediligano particolarmente toni medi e alti, proponendo un ascolto dei vari strumenti musicali naturale. Nel complesso, AirDots 3 suonano bene, con una sufficiente pulizia generale. In particolare, le consigliamo anche per guardare i video su YouTube, grazie ad una sincronizzazione perfetta su iPhone e Android.

Solitamente questi auricolari costano circa 35 euro, ma al momento li portate a casa inserendo il codice MCAD3, con uno sconto del 29 per cento.

