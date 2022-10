Xiaomi Buds 3, i sosia di AirPods in sconto a 65,99 euro

Volete un paio di auricolari senza fili di alta qualità ed efficaci come gli AirPods di Apple ma senza spendere grandi cifre? Allora sappiate che al momento trovate in offerta gli Xiaomi Buds 3.

Esteticamente ricordano moltissimo gli auricolari di Apple, dal quale riprendono forma e design. Le caratteristiche però per ovvie ragioni sono diverse e, nonostante tutto, di tutto rispetto.

Montano infatti driver dinamici a doppio magnete che riproducono ogni minimo dettaglio sonoro, insieme ad un diaframma rigido che riduce le vibrazioni di breakup ad alta frequenza sicché i toni alti risultano stratificati, nitidi e chiari.

Utilizzano poi una bobina giapponese Daikoku CCAW, ultraleggera ed estremamente reattiva, capace di coprire alte, medie e basse frequenza; il tutto accompagnato da doppi magneti N52, altamente dinamici, che riducono la distorsione degli auricolari.

Dal punto di vista costruttivo, la cavità posteriore separata genera naturalmente un’area senza interferenze e garantisce la sensibilità dei driver dinamici, mentre l’ampia apertura reticolata in metallo regola in modo dinamico la pressione dell’aria all’interno della cavità, riducendo le perdite dovute alle vibrazioni. Infine la struttura triangolare, ottimizzata con centri di gravità sovrapposti, si adatta in modo stabile e preciso alla cavità auricolare, offrendo un maggiore comfort per le orecchie.

Uno dei maggiori punti di forza è la tecnologia di cancellazione attiva del rumore capace di ridurre fino a 40 dB di profondità e i rumori di fondo fino al 99%. E’ regolabile su tre diverse impostazioni: quella bilanciata è progettata per insonorizzare l’utente quando si trova in ambienti come il bar o il parco; con la modalità leggera invece ottiene il meglio in ufficio e in biblioteca; infine con la modalità profonda ci si isola quando si viaggia in metro e in aeroporto.

Tutto questo gli riesce grazie all’impiego di tre microfoni, posizionati in diversi punti strategici, che captano efficacemente i rumori ambientali e la voce dell’utente.

C’è anche la modalità trasparenza per ascoltare i suoni circostanti senza sfilare gli auricolari e per quanto riguarda l’autonomia, senza ANC attivo, si arrivano a 7 ore per auricolari e 32 totali ricaricandoli con la custodia per il trasporto.

Gli Xiaomi Buds 3 possono essere collegati a due dispositivi contemporaneamente e sono certificati IP55, resistendo quindi a polvere e sudore. Anziché i controlli touch si gestisce tutto da un pulsantino incorporato che evita azionamenti accidentali e ritardi nella risposta.

Ciascun auricolare pesa solo 4,6 grammi e si può adattare alle varie orecchie scegliendo il gommino giusto scegliendo tra tre diverse misure (S, M e L) disponibili in dotazione.

Chi intende acquistare gli Xiaomi Buds 3, come dicevamo, li trova in offerta: anziché 70,99 euro c’è il 7% di sconto quindi li pagate 65,99 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.