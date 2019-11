Xiaomi Amazfit GTS, la miglior alternativa ad Apple Watch si pre-ordina a 126 euro

Atteso dai fan di Xiaomi, l’Amazfit GTS è in pre-ordine ad un prezzo particolarmente interessante, solo 126 euro per quello che può essere considerato al momento la miglior alternativa ad Apple Watch, oltre ad uno dei più interessanti smart watch del brand orientale.

Realizzato in lega di alluminio di soli 24,8 grammi, con uno spessore di appena 9,4 mm, ossia 12,1%, il suo punto di forza è lo schermo AMOLED con risoluzione Super Retina, con saturazione del colore NTSC al 100%, oltre a una vera tecnologia per schermi a matrice. Il risultato è un totale di 341ppi.

Come accade spesso per gli indossabili Xiaomi è da record anche l’autonomia, che può raggiungere i 46 giorni se utilizzato con le funzionalità basilari o fino a 14 giorni in modalità standard, durata che supera di gran lunga quella della maggior parte dei dispositivi nella stessa ascia di prezzo.

12 le modalità sportive tacciabili dal dispositivo, comprese quelle acquatiche, garantite da un’impermeabilità eccezionale fino a 50 metri di profondità (5ATM), caratteristica che lo rende praticamente adatto a qualunque utilizzo.

Di alto livello anche il tracciamento della salute grazie al sensore BioTrackerTM PPG sviluppato da Huami capace di conteggiare con precisione calorie, frequenza cardiaca ed eventuali anormalità, oltre al tracciamento del sonno.

Da segnalare anche la possibilità di ricevere notifiche e segnalazioni anche indipendenti dallo smartphone, non modo da sfruttare alcune funzionalità di Amazfit GTS senza dover contare sul collegamento con il telefono, rendendo lo smartwatch abbastanza indipendente.

Xiaomi Amazfit GTS si può preordinare online a soli 126 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.