Xiaomi Mi 9 SE, quando il top di gamma diventa accessibile a soli 279 euro

Super offerta per lo Xiaomi Mi 9 SE, quella che può essere considerata la versione “lite” del fratello maggiore Xiaomi Mi 9, di cui conserva moltissime caratteristiche da top di gamma facendo però leva su un prezzo super competitivo, in questo caso di poco inferiore ai 280 euro.

Nel caso specifico – parliamo della versione con a bordo 6 GB di RAM e 64 GB di ROM – Xiaomi Mi 9 SE può vantare un display da 5.97″ con risoluzione 2340×1080 FHD+ AMOLED full screen, con piccolo notch a goccia, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e corning Gorilla Glass 5.

Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 712 octa core, il dispositivo integra sul retro una tripla fotocamera (sensori Sony) con obiettivo grandangolare da 48MP, f / 1,75, teleobiettivo da 8MP, f / 2.4, e obiettivo grandangolare 13MP f / 2.4, cui si aggiunge una selfie camera da 20 MP.

La batteria è da 3070mAh compatibile con ricarica veloce 18 W via cavo USB-C mentre il sistema operativo disponibile è Android 9.0 con ROM MIUI 10 in versione originale Global, pronta a ricevere tutti i necessari aggiornamenti OTA che verranno rilasciati in futuro.

Il dispositivo si può considerare uno dei migliori cellulari medio gamma disponibili con un prezzo bomba: solo 239 euro cliccando su questo link diretto.

