Xiaomi Mi A3 è ufficiale a 249 euro

Dopo il successo di Xiaomi Mi A2 arriva l’ufficialità del successore diretto. Dopo i leak di qualche giorno fa, adesso Xiaomi Mi A3 è ufficiale. Ecco foto e caratteristiche.

L’ufficialità arriva da un Tweet dell’account ufficiale spagnolo. Il prezzo di listino sarà 249 euro, grazie al quale gli utenti si porteranno a casa un terminale con pannello OLED da 6,1 pollici, con risoluzione HD+, e non FullHD+, con rapporto di forma 19.5:9.

Confermato anche il processore interno, uno Snapdragon 665, così come la batteria da 4030 mAh con supporto alla ricarica veloce 18W. Lato multimediale offre sul retro una fotocamera da 48MP, affiancato da un obiettivo grandangolare da 8 MP e da un terzo sensore da 2MP per la profondità di campo. con un sensore selfie da 32MP sulla parte anteriore.

Presente anche il jack per cuffie da 3,5mm, e porta USB-C sul fondo. Queste specifiche confermano, praticamente, che trattasi di una versione globale del Mi CC9e recentemente annunciato, che è dotato infatti dello stesso schermo con risoluzione HD. Strano che A3 abbia uno schermo solo HD+, considerando che il Mi A2 ne vantava uno con risoluzione FHD+.

Xiaomi Mi A3 sarà disponibile in Spagna in tre colorazioni, Blu, Grigio e Bianco, a partire dal 24 luglio a 249 euro per la variante 4+64GB, mentre la 4+128GB costerà 279 euro. Questi, probabilmente, i prezzi anche per il mercato italiano.