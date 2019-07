Ecco quali sono le Emoji più usate dagli utenti

E’ il World Emoji Day, e dopo aver visto quali saranno le nuove faccine presenti con iOS 13, Adobe mostra quali sono le emoji più utilizzate dagli utenti. Prima ancora di proseguire nella lettura, provate voi stessi a immaginare il podio. Non è troppo difficile.

Per il suo report, Adobe ha intervistato 1.000 utenti negli Stati Uniti. L’emoji più popolare è risultata la faccia che ride con le lacrime di gioia (😂), mentre il cuore (❤️) è arrivato secondo. Terzo gradino del podio e la faccia con il bacio (😘). Al di là delle emoji singole, il rapporto illustra anche i tre migliori abbinamenti. La combo più utilizzata è la faccia con gli occhi a cuore e quella del bacio (😍😘), mentre la seconda coppia è data dalle due faccine che ridono con le lacrime (😂🤣). Terza coppia, invece, è un tripudio di cuori, 😘❤️.

Tra gli utenti intervistati, il 62 percento ha dichiarato di utilizzare le emoji per rendere le conversazioni più divertenti, mentre il 42 percento ha affermato di utilizzarle per comunicare meglio pensieri e sentimenti. Il 31 per cento ha affermato di usarle per sentirsi più legati alla persona con cui chattano e il 31 per cento ha dichiarato di usare emoji per comunicare più velocemente. Infine, il 30 per cento dichiara di usare le emoji perché le stesse “dipingono” un’immagine più chiara delle parole.

Come facile intuire, sono le donne a usare maggiormente le emoji 😂, ❤️ e 😘, mentre gli uomini preferiscono 😂, 😁 e 😢. Il 93% di tutti gli utenti intervistati ha affermato che le emoji alleggeriscono la conversazione, mentre il 91% afferma di utilizzarle per mostrare il proprio sostegno alle persone.

Di seguito il grafico emoji maggiormente utilizzate per descrivere il proprio stato d’animo:

L’81% degli intervistati crede che le persone che utilizzano emoji siano più amichevoli e più disponibili al dialogo, con il 94% degli intervista che ritiene le emoji capaci comunicare anche attraverso le barriere linguistiche. Ancora, il 94% degli utenti pensa che le emoji siano in grado di condividere istantaneamente pensieri e idee.

Il 65 percento degli utenti afferma di sentirsi più a suo agio nell’esprimere emozioni tramite emoji, ancor meglio di una telefonata, pensiero maggiormente diffuso tra i giovani. Quando si parla di emoji al lavoro, il 61% afferma di utilizzarle in un contesto lavorativo. Il il 63% dichiara che le faccine hanno un impatto sulla credibilità e il 74% ritiene che le emoji rendano le notizie positive più sincere.

Il 58% degli utenti afferma ancora che la presenza di emoji nell’oggetto di una mail rende più probabile l’apertura della stessa, con il 44% che afferma di acquistare maggiormente prodotti pubblicizzati con le emoji.

Il 76% degli intervistati ha un debole particolare per le emoji che rappresentano cibo, bevande e snack. Alcuni vorrebbero, poi, più emoji dedicate ad animali e insetti, emozioni e gesti delle mani, oltre a una maggiore rappresentazione delle diversità, elemento su cui sta puntando enormemente Apple.

Il report completo sulle emoji di Adobe, che include dettagli aggiuntivi su come, quando e perché le persone le usano, è disponibile direttamente sul blog emoji di Adobe.