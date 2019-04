Xiaomi Mi Band 3 in super offerta: solo 26.99 euro con spedizione gratuita

La Xiaomi Mi Band 3 non ha bisogno di presentazioni: si tratta dell’ultima versione della popolare smart band del marchio cinese, al momento la più evoluta e tecnologicamente più avanzata. Grazie a quest’ultima offerta è possibile acquistarla ad un prezzo molto invitante, solo 26.99 euro con spese di spedizione incluse.

Si tratta di un’occasione d’oro per portarsi a casa una delle migliori smartband nel rapporto qualità prezzo (se non probabilmente la migliore). La Xiaomi Mi Band 3 vanta un touch screen OLED leggermente bombato ed un sensore per leggere il battito cardiaco.

La batteria garantisce ancora fino a 20 giorni di autonomia (ovviamente a seconda dell’utilizzo), mentre il collegamento con l’applicazione Mi Fit permette di monitorare l’attività fisica (contapassi, inserimento degli esercizi e tracciamento dell’attività di jogging) e l’ormai immancabile tracciamento del sonno.

Ricordiamo inoltre che la novità principale rispetto alla versione precedente è il livello di impermeabilità: la Xiaomi Mi Band 3 è certificata per resistere fino a 5ATM, equivalente a 50 metri di profondità in immersione, perfetta dunque anche per le attività acquatiche.

Come detto la Mi Band 3 si acquista online su eBay al prezzo di soli 26.99 euro seguendo questo link diretto. Le spese di spedizione sono gratuite, non sarà quindi necessario aggiungere altre spese.