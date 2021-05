Xiaomi Mi Band 6 versione italiana spedita con Amazon Prime a solo 41,73 euro

Se siete interessati ad una smart band perché non acquistare la migliore ad un prezzo eccellente? Vi basta andate su Amazon per avere la nuova Xiaomi Mi Band 6 a solo 41,73 euro

Xiaomi Mi Band 6 è stata recensita qualche settimana fa da Macitynet. Nel nostro articolo avete ogni dettaglio e le nostre impressioni generali su questo è l’ultima versione di quella è considerata la smart band di riferimento sul mercato. Rispetto al modello dello scorso anno, Mi Band 6 ha un superbo schermo AMOLED Touch Full Screen da 1.56 pollici con una densità di pixel di 326PPI, e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione.

Con la smartband potete monitorare 30 differenti workout, tra cui vari allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. Il numero di sport e discipline tracciate è quasi raddoppiato rispetto al passato. La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere.

Tra le funzioni non manca il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, la funzione SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno, compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. È in grado di resistere a 50 metri di immersione, la batteria arriva a 14 giorni di utilizzo.

Questa smart band si trova su altri canali a prezzi eccellenti (vi segnaliamo tra gli altri il nostro codice esclusivo per Light In The box), ma se volete avere le massime grazie, la spedizione dall’Italia, zero complicazioni in fase di consegna e niente sorprese per tasse doganali, il consiglio è di comprare su Amazon, dove trovate questa smartband in versione italiana a solo 41,73 euro, il prezzo più basso sul nostro mercato.

Click qui per comprare

