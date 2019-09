Xiaomi Mi Router AC2100, il WiFi di casa che sembra un Mac Pro

Se dovete cambiare il router di casa valutate l’acquisto di Xiaomi Mi Router AC2100 in quanto offre le ultime tecnologie, promette elevate prestazioni e costa meno di 50 euro.

Si tratta innanzitutto di un router dual band che offre supporto sia a 2.4 GHz sia a 5.0 GHz con trasmissione dati fino a 2.033 Mbps ma a differenza di altri, anziché proporre due diverse reti WiFi ne crea una sola che di default si chiama Xiaomi Home e si adegua poi da sola alle rispettive frequenze in base ai dispositivi collegati.

Xiaomi Mi Router AC2100 è alimentato da un processore dual core con potenza fino a 800 MHz che può funzionare anche in single ore a 580 MHz, ha una memoria da 128 MB ed integra quattro antenne invisibili con copertura a trecentosessanta gradi.

Offre supporto al protocollo più recenti IPv6 e mette a disposizione una presa WAN e tre LAN con trasferimento dati fino a 1000 Mbps per l’eventuale collegamento alla rete delle varie periferiche tramite cavo.

Integra la tecnologia 4 x 4 MU-MIMO ed ha una forma cilindrica che, per via della colorazione nera, ricorda lontanamente il vecchio Mac Pro. Questa struttura – spiega l’azienda – è progettata però non tanto per dare un aspetto insolito al router quanto per offrire una migliore dissipazione del calore, garantendo così le migliori prestazioni anche quando sono collegati in WiFi diversi dispositivi che lavorano pesantemente e contemporaneamente.

Le varie funzioni di Xiaomi Mi Router AC2100 così come la configurazione iniziale si possono gestire anche tramite l’app Mi WiFi disponibile gratuitamente sia su App Store che sul Play Store.

Se interessati all’acquisto, Xiaomi Mi Router AC2100 è in vendita su Cafago al prezzo di 49,18 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.