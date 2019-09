Apple è la migliore azienda IT dove lavorare nel Regno Unito

Apple è la migliore azienda del mondo IT per la quale lavorare nel Regno Unito. È quanto emerge nell’ultimo sondaggio tra i dipendenti commissionato da Indeed, un motore di ricerca per trovare lavoro. I dipendenti di Apple, attuali ed ex dipendenti, hanno assegnato alla multinazionale di Cupertino un punteggio medio di 4.2 su 5 per la cultura aziendale e di 4.1 per quanto riguarda retribuzione e altre indennità.

Apple impiega nel Regno Unito e in 38 negozi al dettaglio 6.459 persone (2.500 solo a Londra). I dipendenti elogiano i livelli retributivi, sconti e offerte su dispositivi, benefit per salute e benessere, oltre che la gradevole cultura lavorativa. Indeed osserva che anche se gli incentivi sono uno dei motivi per il quale i dipendenti sono attratti da questo settore, è altresì importante un ambiente di lavoro felice, elemento che Apple sembra offrire ai propri dipendenti.

Apple offre diverse opportunità di lavoro, con una serie di benefit per garantire maggiore serenità ai dipendenti e ai loro familiari. Indipendentemente dal ruolo e dalla sede di lavoro, è possibile usufruire di congedi e di risorse per la salute e il benessere. Sono offerti dividendi sulle azioni ai dipendenti di ogni livello, e la possibilità di acquistare azioni Apple a prezzi scontati. Tra le peculiarità di Apple, i programmi che raddoppiano le donazioni, che rimborsano l’investimento in formazione e che offrono prezzi speciali per dipendenti sui prodotti Apple.

La Mela non può che essere una realtà multiculturale anche nel suo staff. «Riusciamo a progettare i prodotti più innovativi proprio perché esaltiamo e valorizziamo le diversità», ha spiegato Deirdre O’Brien, Senior Vice President, Retail + People. Nella graduatoria Indeed tutti questi elementi hanno senza dubbio contribuito al primo posto ottenuto dalla società.

Anche le società che vogliono lavorare con Apple devono rispettare un ferreo codice di condotta imposto da Cupertino su lavoratori, ambiente, diritti, formazione ed ecologia: i miglioramenti dello scorso anno sono presentati nel rapporto 2019 Apple sulla responsabilità dei fornitori.

In questa sezione del nostro sito, tutte le novità legate al mondo del lavoro e finanziario di Apple.