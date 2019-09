Da Pixelmator a Pixelmator Pro con lo sconto del 50% su Mac

Gli sviluppatori lituani di Pixelmator Team (qui la nostra intervista), hanno lanciato il Pixelmator Pro Upgrade program, un programma che permette agli utenti di Pixelmator di passare a Pixelmator Pro con uno sconto del 50%.

“Con prestigiosi riconoscimenti quale l’app per Mac dell’anno da Apple, entusiastiche recensioni dei nostri utenti e migliaia di valutazioni a cinque stelle sul Mac App Store, Pixelmator Pro è un successone”, spiega Saulius Dailide, uno dei fondatori di Pixelmator Team. “Siamo sicuri che qualsiasi utente esistente di Pixelmator sarà entusiasta dei nostri nuovi strumenti, funzionalità e migliorie che l’app consente. E per questo che siamo entusiasti di lanciare il Pixelmator Pro Upgrade Program, permettendo agli esistenti utenti di Pixelmator di effettuare l’aggiornamento a Pixelmator Pro con lo sconto”.

Pixelmator Pro offre la potenza e la facilità di uso di Pixelmator integrando una notevole serie di migliorie agli strumenti esistenti oltre a offrire tool del tutto nuovi. Tutte le funzionalità che hanno a che fare con l’editing delle immagini sono state riviste e migliorate, tenendo conto, tra le altre cose, di specifiche tecnologie “sotto il cofano” di Apple, offrendo la massima velocità e reattività.

Tra i cambiamenti di rilievo, la nuova interfaccia a finestra singola, progettata per migliorare l’accessibilità del programma e degli strumenti di editing. L’app è intuitiva e di semplice uso, progettata nativamente per macOS, risulta da subito familiare e con un look&feel pienamente in linea con altre app per macOS.

Oltre alla nuova interfaccia, Pixelmator Pro integra un nuovo e moderno “motore” di disegno con pennelli dual-texture (pattern che riproducono l’effetto dei tratti su tela o altro materiale), miscelatore di colori realistici, funzionalità dinamiche avanzate per i pennelli e completo supporto per le tavolette grafiche. Per i fotografi, sono disponibile un insieme di strumenti di editing professionali con funzionalità di editing non distruttivo, supporto per i file RAW e molto altro. Gli illustratori apprezzeranno varie migliorie negli strumenti per la gestione di elementi vettoriali e file SVG. Performance e velocità dell’applicazione sono state notevolmente migliorate grazie al supporto della tecnologia Metal di Apple, l’ottimizzazione del codice Swift e per i 64 bit dei moderni processori.

Nel momento in cui scriviamo Pixelmator Pro è disponibile sul Mac App Store a 43,99 euro. Il Pixelmator Pro Upgrade Bundle (con Pixelmator e Pixelmator Pro) è disponibile sul Mac App Store per 54,99 euro. Acquistando separatamente i due pacchetti si spenderebbero 76,98 €. Gli sviluppatori hanno preparato una pagina web con dettagli e vantaggi della versione Pro.

Tra le ultime novità integrate nel programma, strumenti ispirati ai tool di color grading che si vedono nei software professionali di video editing, con ruote cromatiche per regolare con precisione tonalità, saturazione, luminosità e curve colore