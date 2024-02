Xiaomi Mijia MJXCQ01DY, aspirapolvere senza fili scontato del 41%

Gli aspirapolvere robot funzionano alla grande, ma se volete avere ancora il pieno controllo della pulizia del pavimento o se volete affiancargli un aspirapolvere tradizionale per una pulizia ancora più precisa, allora non fatevi sfuggire l’offerta in corso sullo Xiaomi Mijia MJXCQ01DY, un modello performante e, in questo momento, disponibile ad un prezzo imbattibile.

Questo modello usa un motore da 600 Watt che promette una potenza di aspirazione pari a 16.000 Pa, abbastanza per pulire bene e a fondo con una sola passata. Per i pavimenti usa una spazzola di ultima generazione, spessa appena 4 centimetri e quindi in grado di infilarsi anche sotto i mobili più bassi, ed è larga ben 24 centimetri, con una struttura che promette di non lasciar aggrovigliare peli e capelli.

Tutto lo sporco finisce dentro un serbatoio con una generosa capacità di ben 0,6 litri, non prima di essere filtrato da un eccellente filtro HEPA a 3 strati, completamente lavabile, che riesce a raccogliere la polvere anche più sottile (fino a 0,3 micron).

E poi è molto silenzioso per essere un aspirapolvere: la scheda tecnica parla di 79 decibel, quindi meno del fastidioso suono di un fischietto (o di un urlo) che in genere si attesta intorno ai 90 dB.

Tutto questo viene offerto da un aspirapolvere tra i più leggeri in commercio: 1,54 chili – si legge sulla pagina promozionale – e in dotazione trovate già tutto l’occorrente, dal supporto per ricaricarlo appendendolo al muro agli adattatori per raggiungere anche gli angoli più difficili e una spazzola speciale appositamente progettata per la pulizia profonda dei tessuti, divani, materassi e tappeti inclusi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 136,61 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 41% andando a spendere soltanto 80,30 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

