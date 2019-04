Xiaomi Mijia sensore porte e finestre per gateway Mijia, Aqara e Zigbee in offerta

Offerta succosa per chi è già possessore di un gateway Xiaomi Mijia, Aqara o qualunque gateway compatibile con il protocollo Zigbee: in offerta a poco più di 9 euro il sensore porte e finestre Xiaomi Mijia, piccolo gadget che consente di potenziare il proprio impianto di allarme casalingo.

Si tratta di un semplice sensore composto da due elementi che vengono montati parallelamente sull’anta e sul corrispondente stipite della porta, in modo da configurare una connessione magnetica fra i due elementi. Una volta aperta l’anta e la porta, la connessione magnetica verrà interrotta, facendo scattare un eventuale allarme oppure realizzando un’azione collegata all’evento.

Per esempio, in presenza di un climatizzatore, è possibile programmare lo spegnimento immediato nel caso di apertura di una finestra, come avviene già ad esempio in numerose camere di hotel. Le combinazioni sono numerose dipendono solo dalla disponibilità di un sistema di automazione casalinga e della vostra fantasia.

Come detto, il sensore porte e finestre Xiaomi Mijia non può funzionare in autonomia ma richiede solamente la presenza in casa di una centralina o un gateway compatibile con protocollo Zigbee, come ad esempio i gateway Mijia o Aqara di Xiaomi.

Il sensore porte e finestre Xiaomi Mijia si acquista online a poco più di 9 euro con spedizione gratuita cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.