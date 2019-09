Durata della batteria: Phone 11 Pro Max batte Huawei Mate 30 Pro e Galaxy Note 10+

Tra le peculiarità di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, Apple vanta “un’autonomia della batteria senza precedenti”. La Mela afferma che è possibile ottenere fino a 4 ore in più di autonomia con iPhone 11 Pro, e fino a 5 ore in più di autonomia con iPhone 11 Pro Max.

Tutto questo è possibile per una combinazione di fattori: il display Super Retina XDR consuma fino al 15% di energia in meno rispetto a quello di iPhone XS. iOS 13 sfrutta un “performance controller” per indirizzare i task attraverso il chip nel modo più efficiente possibile. E per gestire le operazioni di routine, il chip A13 Bionic sfrutta quattro efficiency core appositamente progettato.

Un altro pezzo importante del puzzle è l’unità di gestione dell’energia (PMU), creata da Apple, elemento che indica esattamente dove e quando distribuire l’energia nell’iPhone.

Un filmato su YouTube mostra un test sulla durata della batteria mettendo a confronto Huawei Mate 30 Pro vs iPhone 11 Pro Max vs iPhone 11 Pro vs iPhone 11 vs Samsung Galaxy Note 10 Plus, ed evidenziando come iPhone 11 Pro Max sia in grado di battere facilmente i competitor con Android.

L’iPhone 11 vanta una batteria da 3046 mAh; quella di iPhone 11 Pro è più o meno equivalente (3190 mAh) ma quella di Phone 11 Pro Max arriva a 3969 mAh (2,96 W in più rispetto sempre al modello che sostituisce). Nel filmato i tre iPhone 11 sono messi a confronto con il Note 10+ e con l’Huawei Mate 30 Pro, dispositivi che vantano batterie da ben 4500 mAh.

I test effettuati sulla batteria sono relativamente gravosi, ripetendo operazioni con app quali Instagram, la fotocamera, l’esecuzione di giochi 3D, lo streaming della musica, richieste con Shazam. L’iPhone 11 Pro Max batte tutti ma anche l’Phone 11 si comporta bene, consentendo di ottenere risultati non molti diversi dal fratello con lo schermo più grande.

Negli stress test continui, iPhone 11 arriva a 5 ore e 2 minuti, sulla falsariga di quanto già permette iPhone XR, dispositivo che vanta un’ottima durata della batteria. L’iPhone 11 Pro negli stress test del video arriva a 6 ore e 42 minuti, oltre un’ora e mezzo in più rispetto al modello più piccolo, merito probabilmente anche del display OLED, più efficiente rispetto al display LCD. Il Samsung Note 10+ arriva a 6 ore e 31 minuti, rivaleggiando su questo versante con l’iPhone 11 Pro.

Interessante il dato di Huawei Mate 30 Pro, che negli stress test arriva a 8 ore e 13 minuti ma l’iPhone 11 Pro Max batte il competitor arrivano a 8 ore e 32 minuti. I nuovi iPhone di Apple, dunque, sono in grado di garantire lunga durata grazie alla batteria più grande e all’accresciuta efficienza energetica del processore A13 Bionic.

